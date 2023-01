Tesla Semi v problémem, internetem kolují snímky porouchaných tahačů

V říjnu loňského roku se Tesla chlubila slavnostním předáním prvních elektrických tahačů Semi společnosti Pepsi. Výrobce nápojů jich objednal celkem 100 a ačkoliv jich do konce loňského roku obdržel pouze 36, některé z nich už se objevily na internetu v zápřahu za odtahovkou nebo při asistenci dodávkou.

Another @tesla Semi Breakdown. There is a fine balance of Sustainability and reliability. Fleets can't depends on units that breakdown. $TSLA

2023 @Hyliion ERX 1,000 mile range! pic.twitter.com/spflHq02J2

