Tesla možná opustí Kalifornii. Elon Musk se tvrdě obul do úředníka, automobilce se ale daří

Elon Musk, který se před pár dny stal čerstvým otcem, opět vzbudil pozornost svými prohlášeními na Twitteru. V Kalifornii, kde v oblasti Alameda County Tesla provozuje továrnu, neumožnily místní úřady znovuotevření kvůli pokračujícím omezením ohledně koronaviru. A to navzdory tomu, že Tesla plánovala výrobu spustit jen s 30 % běžného množství personálu a za dodržení přísných hygienických opatření.

Muska situace evidentně rozezlila a oznámil, že Tesla okamžitě zahajuje přesun sídla a budoucích programů do Texasu či Nevady, kde jsou podmínky pro podnikání lepší. Elon Musk navíc oznámil, že i samotné otevření továrny v kalifornském Fremontu bude záležet na tom, jak se budou úřady k Tesle v budoucnu chovat.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020

Na závěr pak Elon Musk jedovatě poznamenal, že Tesla je poslední zbývající automobilkou v Kalifornii. V dalších tweetech pak tvrdí, že Tesla je největším výrobcem v Kalifornii a druhým největším exportérem.

Žaloba a nadávky v ruštině

Elon přesun označil za okamžitý, jak a kdy k němu ale dojde je otázkou. Tesla každopádně nezůstala u tohoto prohlášení a proti kalifornským pravidlům se začala bránit i soudně. Úmysl podat žalobu oznámil Musk s předstihem v tweetu. V něm mimo jiné označil vedoucího zdravotního úředníka Alameda County za „nevzdělaného a nevoleného ignoranta, který postupuje proti guvernérovi, prezidentovi, ústavním svobodám a selskému rozumu“.

I’m not messing around. Absurd & medically irrational behavior in violation of constitutional civil liberties, moreover by *unelected* county officials with no accountability, needs to stop. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020

Musk dále doporučil akcionářům Tesly podat hromadnou žalobu a co nejdůrazněji sdělit zástupcům Alameda County svůj nesouhlas. Dočkal se i zastání – a to od starosty města Palo Alto, kde sídlí Tesla a množství dalších technologických společností. Starosta Andrian M. Fine napsal, že oceňuje přínos Tesly a byl by smutný, kdyby opustila Kalifornii. Elonovi nabídl osobní pomoc s řešením situace, na což Musk reagoval poděkováním. Není však zjevné, jestli kvůli tomu plány na přesun sídla přehodnotí.

Palo Alto Mayor here. I would be really sad and disappointed if @Tesla left @cityofpaloalto, and stand ready to help. I truly appreciate having a cutting edge company based here, employing people, paying taxes, and helping to solve the climate crisis. Happy to help @elonmusk. https://t.co/LYsu0gbPfa — Adrian M. Fine (@adrianfine) May 9, 2020

K dalšímu „online střetu“ došlo jen o několik hodin později. Robert Reich, levicově orientovaný profesor z Berkeley a někdejší ministr práce ve vládě Billa Clintona, sdílel článek Washington Post o plánu Tesly podat žalobu. Odkaz doprovodil komentářem: „Elon Musk vyhrožuje sebráním práce lidem, pokud mu nebude umožněno riskovat jejich zdraví. Kapitalismus ve své nejhorší formě.“

Toto prohlášení je zjevně nesmyslné, protože jak již bylo řečeno, Musk plánoval továrnu otevřít ani ne s třetinou zaměstnanců a za přísných bezpečnostních opatření. V emailu zaměstnancům navíc jasně sdělil, že pokud kvůli zdravotním obavám nastoupit nechtějí, nemusí se bát jakýchkoliv následků. Nelze se tak moc divit, že Elon reagoval na tweet demokratického profesora podrážděně.

идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020

Zakladatel Tesly profesora Reicha nejprve označil za idiota, pak se omluvil, a označil ho za nudného idiota. Z ne zcela jasných důvodů tak navíc učinil v ruštině.

Třetí čtvrtletí v zisku a dobré vyhlídky

Prohlášení Elona Muska jsou mnohdy poněkud kontroverzní. Nedávno jsme psali například o tom, jak jeho tweet způsobil propad hodnoty akcií Tesly. Na druhou stranu mu však nelze upřít schopnost své podniky kvalitně řídit.

Tesla totiž nedávno oznámila, že je třetí čtvrtletí za sebou v zisku. Jde o velmi neočekávaný úspěch, protože první čtvrtletí roku nemělo nejmenší předpoklady pro úspěšnost. Skončila federální daňová podpora na koupi elektromobilů, koronavirus způsobil globální ekonomické problémy, klesla poptávka a v neposlední řadě došlo ke zmiňovanému zavření kalifornského výrobního závodu. Navíc první čtvrtletí roku ani za běžných okolností pro Teslu nebývalo příznivé – nikdy v historii v něm ještě nedosáhla zisku.

Tesla dále oznámila, že má finanční rezervy v hodnotě 8,1 miliardy dolarů (203,6 mld. Kč), což by jí mělo umožnit zvládnout následky koronavirové krize. Pozitivní ekonomické výsledky Tesly mají zřejmě více důvodů. Nová továrna v Šanghaji vyrábí a úspěšně navyšuje kapacitu, takže Tesla očekává, že dosáhne roční produkce 200 tisíc vozů. To je masivní nárůst oproti 360 tisícům celkem vyrobených vozů v roce 2019. Další továrna také už nějakou dobu vyrůstá poblíž Berlína.

Tesla navíc nejsou jen auta. Dobře se prý daří i Tesla Solar Roof – za jediný týden vyrobí dostatek střešní krytiny s integrovanými solárními panely na pokrytí zhruba tisícovky domů. Instalováno už bylo také okolo 100 tisíc tzv. Powerwalls, tedy velkých nástěnných baterií pro domácnosti. V brzké budoucnosti se navíc očekává stavba hned několika průmyslových akumulátorů vyrovnávajících výkyvy v elektrické síti. Rekordní systém postavila Tesla již v roce 2017 v Austrálii.