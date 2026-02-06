Tesla čelí žalobě kvůli elektronickým klikám dveří, mladík ve voze uhořel

- Matka oběti nehody se soudí s automobilkou Elona Muska
- Elektronické kliky způsobují uvěznění pasažérů v případě nehody vozidla
- Tesla plánuje kombinaci elektronického i mechanického otevírání
Elektronické kliky Tesly jsou tématem debat mezi elektromobilisty už nějaký ten pátek. Stěžovalo si na ně již velké množství majitelů a nyní jsou pod drobnohledem amerických regulačních orgánů. Na problém nedávno upozornil také soudní spor matky mladíka, který ve své Tesle Model Y uhořel, proti již zmíněné automobilce.
Nehoda, při které přišel Samuel Tremblett ve svých dvaceti letech o život, se stala na konci října loňského roku ve městě Easton ve státě Massachusetts. Řidič po nárazu do stromu zůstal uvězněn ve vozidle, stihl se ale ještě spojit s operátorem tísňové linky, kterému sdělil, že nemůže dýchat, auto je v plamenech a prosil o záchranu, protože tušil, že nejspíše zahyne.
Kliky elektromobilů Elona Muska jsou zapuštěné do karoserie vozidla a zvenčí vypadají velmi elegantně, bohužel jsou ale ovládané elektronicky a tím pádem při nehodě může dojít k uvěznění pasažérů uvnitř vozidla. V soudním sporu bylo zmíněno alespoň 15 dalších lidí, kteří ve vozech od roku 2016 zemřeli ze stejného důvodu.
V žalobě se doslova píše, že Tesla „nedbale a nezkušeně navrhla a vyrobila nebezpečně defektní vozidla“. Zároveň také cituje Muskovo vyjádření z roku 2018, ve kterém uvádí, že „Tesla klade obrovský důraz na bezpečnost a snaží se ze všech sil vytvořit nejbezpečnější vůz na celém světě“.
Ačkoliv Tesla ve vozech integruje také manuální mechanizmus pro otevření dveří, ne každý hned ví, jak jej použít a například pro děti může být velmi těžko dostupný. Nyní se prý snaží o vytvoření mechanizmu, který bude kombinovat elektrické ovládání i mechanický systém v jednom ovládacím prvku. Čistě elektrické ovládání dveří nedávno zakázali například v Číně, kde nyní automobilky musí zajistit možnost mechanického otevření dveří právě pro podobné případy nehod. Podle nedávného zjištění agentury Bloomberg se ví o více než 140 případech zaseknutých dveří u Tesly od roku 2018. Jde tedy o poměrně velký problém.