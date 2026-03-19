Tenká novinka Infinix Note Edge zaujme výbavou i cenou. Láká na 50Mpx foťák a velkou baterii

- Zakřivený AMOLED displej se 120 Hz a jasem až 4 500 nitů
- Velká baterie až 6 150 mAh s rychlým 45W nabíjením
- Cena Infinix Note Edge je 6 990 Kč za verzi 8/256 GB
Nový Infinix Note Edge přichází jako zajímavá volba pro všechny, kdo chtějí dobře vybavený telefon za rozumnou cenu. S cenovkou pod 7 tisíc korun totiž nabízí kombinaci tenkého těla, velké baterie, 50 Mpx fotoaparátu a solidního výkonu. Bonusem je nejnovější Android 16 nebo notifikační dioda na zádech. Na svou třídu tak jde o velmi solidně vybavený model.
Nadstandardní výbava v rámci střední třídy
Dominantou novinky je velký 6,78″ AMOLED displej se zakřivenými hranami, jenž dodává telefonu prémiový vzhled. Kromě toho nabídne i solidní Full HD+ rozlišení, plynulou 120Hz obnovovací frekvenci a vysoký jas až 4 500 nitů, což v praxi znamená plynulé a dobře čitelné zobrazení za všech podmínek. Tenké rámečky a celkově štíhlé tělo s tloušťkou 7,2 mm pak jen podtrhují dojem, že držíte v ruce dražší zařízení, než jakým ve skutečnosti je. Potěší i odolnost IP65, která telefon ochrání před kapkami vody.
Velmi slibně vypadá také výkon. O ten se stará procesor MediaTek Dimensity 7100 s podporou 5G, který zajišťuje svižný chod systému i dostatek výkonu pro multitasking nebo hraní her. V kombinaci s 8 GB RAM a 256GB úložištěm jde o konfiguraci, která bude většině uživatelů bez problémů stačit na několik let dopředu. Příjemným bonusem jsou stereo reproduktory od ikonické audio značky JBL nebo moderní Android 16 s příslibem až tří let aktualizací a pěti let bezpečnostní podpory.
Baterie pro náročné dny a 50 Mpx fotoaparát
Jedním z nejdůležitějších aspektů je výdrž. Baterie s kapacitou až 6 150 mAh patří v této kategorii k nadprůměru a bez problémů zvládne i náročnější den bez nutnosti nabíjení. Pokud už energie dojde, k dispozici je rychlé 45W nabíjení. Výrobce navíc slibuje dlouhou životnost baterie, což je další plus pro dlouhodobé používání.
Nechybí ani další praktická výbava. Hlavní 50Mpx fotoaparát nabídne super výsledky pro běžné focení, zatímco přední kamera dobře poslouží pro kvalitní videohovory i selfie. Zajímavým prvkem je notifikační LED na zadní straně, kterou lze přizpůsobit podle aplikací, nebo programovatelné tlačítko na boku pro rychlé spuštění vybraných funkcí. Tuto funkci zpravidla najdeme jen u výrazně dražších konkurentů.
Výborný poměr cena/výkon
Infinix Note Edge dává smysl především díky své ceně. Za 6 990 Kč získáte telefon, který na svou třídu nabízí nadstandardní výbavu, moderní design i solidní výkon. Pokud hledáte dostupný smartphone, který nepůsobí levně a zároveň něco vydrží, tenhle model rozhodně stojí za zvážení.
