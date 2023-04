Telefon s příchutí Coca-Coly. Otestovali jsme exotické Realme 10 Pro

Realme má telefon pro všechny fanoušky Coca-Coly, v Česku jej ale neseženete

Po hardwarové stránce nejde o žádného trhače asfaltu, prim tady hraje design a slušný fotoaparát

Schéma systému i zvuky jsou laděny ve stylu Coca-Coly, pestré je i samotné balení

Nebudu nijak zastírat, že je Coca-Cola mým oblíbeným nápojem a když každoročně vyrážím na veletrh CES do Las Vegas, pokaždé se těším na návštěvu oficiálního Coca-Cola obchodu, kde si udělám radost nějakou drobností s logem tohoto nápoje. Jakmile se mi naskytla příležitost vyzkoušet si speciální Coca-Cola edici smartphonu Realme 10 Pro, neváhal jsem ani minutu.

Ruku na srdce, po hardwarové stránce se jedná spíše o průměrný telefon nižší střední třídy. Zejména použitý procesor Snapdragon 695 dává tušit, že tohle žádný bořič rekordů v benchmarcích prostě nebude. Ale Realme se o to ani nesnaží – tohle není model, který si někdo koupí čistě kvůli parametrům, tady je lákadlem spolupráce se značkou Coca-Cola.

Roční bundle v podobě neomezené roční konzumace tohoto nápoje k telefonu sice nedostanete, přesto vám množství bonusových předmětů v balení udělá radost. Na indickém trhu, pro který je primárně určený, se prodává za 22 999 INR včetně daně, což je v přepočtu necelých 6 000 Kč. Kromě toho je dostupný například i v Indonésii, Turecku či Brazílii, nicméně v Evropě jej výrobce nenabízí. Myslím si, že kdyby se tento model za podobnou cenu prodával i v Česku, klidně i v této Coca-Cola edici, byl by to hit. Jenže Česko není Indie a tady by se zkrátka lokální zastoupení Realme na takovou cenovku nikdy dostat nedokázalo.

Coca-Cola není jedinou unikátní edicí, kterou byste v portfoliu značky našli. Realme se na nejrůznější stylové úpravy specializuje už několik let, především pak ty ze světa komiksů. Ostatně loni jsme testovali velmi zdařilou Naruto edici modelu Realme GT Neo 3 či Realme GT Neo 3T ve verzi Dragon Ball. Ani jedna z těchto stylovek se taktéž na evropský trh nedostala.

Obsah balení: Coca-Colu si vychutnej!

Já jsem pro potřeby testování obdržel exkluzivní Deluxe Boxset, který se nikde neprodává, sehnat dokonce nejde ani na portálu eBay. Zatímco klasické balení obsahuje krabičku s telefonem a pestrým příslušenstvím, tato sada přidává ještě jednu větší krabici navíc, ve které je do pěnové výplně uložena standardní krabička doplněná o přibližně 20 cm vysokou sošku maskota Realmeow v barvě Coca-Coly.

Už samotná krabička působí díky kombinaci černé a červené barvy originálně, navíc zde nechybí velké logo Coca-Cola. Kromě telefonu, 33W nabíječky, USB-C kabelu a plastového krytu v balení najdete i kartičku s unikátním číslem. Realme celkem vyrobilo 10 000 kusů a číslo vám napoví, kolikátý byl ten váš.

Originální je i sponka pro vysunutí slotu na nanoSIM/microSD kartu – její horní část má tvar víčka od lahve. Balení uzavírají dva archy se zhruba 25 samolepkami a zapomenout nesmím ani na ochrannou fólii, která je z výroby nanesena na displej.

Design a hardwarová výbava

I když má novinka 6,72″ displej a váží 192 gramů, v ruce má díky plochým hranám a dobře vyváženému těžišti jistý úchop. Chválím za kovový rámeček, na kterém si při podrobnějším zkoumání všimnete malého loga Coca-Cola, které je umístěné ve spodní části pravého boku. Ve spodní části má své místo USB-C konektor a překvapivě zde najdeme i 3,5mm výstup pro připojení sluchátek. Mimochodem, Realme umí najednou přenášet zvuk do sluchátek jak přes kabel, tak i přes Bluetooth. Druhý reproduktor se nachází na horní hraně a společně s tím spodním nabízejí celkem kvalitní stereo.

Zobrazovací panel se pyšní velmi tenkými rámečky (zhruba 2 mm). Ta pravá paráda ale nastane při pohledu na plastová záda. Ta zdobí loga značek Realme a Coca-Cola, přičemž druhé zmíněné je výrazně větší, avšak ve spodní části oříznuté, což designu dodává na nápaditosti. Povrch je matný s jemnou texturou, díky které logo bublinkového nápoje při dopadajícím světle vytváří zajímavý efekt. Kombinace černé a červené barvy se výrobce držel i u designu fotoaparátů. Černé objektivy zvýrazňují kovové kroužky v rudé barvě.

Hnacím motorem se stal čipset Snapdragon 695 s podporou 5G, který pro běžné používání dostačuje, ale při náročnějších úkonech se už trochu zapotí a například při ukládání fotografie v maximálním rozlišení 108 Mpx už jeho limity pocítíte. Grafickou akceleraci zajišťuje čip Adreno 619, který rovněž patří do běžného standardu nižší střední třídy. V AnTuTu benchmarku jsem průměrem třech testů naměřil skóre 418 867 bodů.

Hardwarové parametry Realme 10 Pro Coca-Cola edice Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6nm, octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold, 6×1,8 GHz Kryo 660 Silver), GPU: Adreno 619, RAM: 8 GB, LPDDR4X, interní paměť: 128 GB, UFS 2.2, pam. karta:

Rozměry: 163,7 × 74,2 × 8,3 mm, hmotnost: 192 g, zvýšená odolnost: ne Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6nm, octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold, 6×1,8 GHz Kryo 660 Silver),Adreno 619,8 GB, LPDDR4X,128 GB, UFS 2.2,163,7 × 74,2 × 8,3 mm,192 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,7", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, Samsung HM6, f/1.8, 24mm, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, druhý: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, 25mm, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Operační systém Android 13 má k dispozici 8 GB RAM (+ další 4 virtuální GB) a pro vaše data je ze 128GB paměti volných zhruba 101 GB. Další prostor lze získat díky hybridnímu slotu, ve kterém lze buď využívat dvě nanoSIM, nebo jednu nanoSIM a microSD kartu s maximální kapacitou 1 TB.

Trochu mě mrzí, že výrobce namísto AMOLEDu sáhl po parametrově horším IPS panelu. Podání barev není špatné a díky maximální úrovni jasu 600 nitů (krátkodobě až 680 nitů) není problematická ani čitelnost na venkovním sluníčku, ale černá zkrátka na tomto typu zobrazovače působí trochu mdle. A o to více by mi použití AMOLEDu dávalo smysl, když se barvy telefonu nesou primárně v černé a červené barvě. A využít by se dala i technologie Always-on. Tak třeba příště, u další generace. Obnovovací frekvence je až 120 Hz, nicméně v nastavení je defaultně vybrána volba dynamického určování frekvence, což ve výsledku šetří baterii.

Ta má kapacitu slušných 5 000 mAh a i když se Realme v marketingových materiálech chlubí rychlonabíjením, já tak podporovaných 33 W rozhodně nevnímám. Z nuly na sto akumulátor dodávanou nabíječkou doplníte za necelé dvě hodiny. Při běžném provozu jsem neměl problém dostat se na 1,5 až 2 dny výdrže. Při hraní her s poloviční úrovní jasu klesá ukazatel baterie o zhruba 15 procent za hodinu, při sledování videa z YouTube je to 10 %.

Android 13 v rytmu Coca-Coly

Nejnovější verzi operačního systému Android 13 doplňuje uživatelské prostředí Realme UI 4.0 s kompletní českou lokalizací. To standardně nabízí možnost změny motivů – od tapety, přes zvuky, až po ikonky jednotlivých aplikací. Speciálně pro majitele této limitované edice výrobce připravil Coca-Cola motiv plný vtipných detailů.

Nejvíce se mi líbí tapeta použitá na zamykací obrazovku, která je navíc doplněna zdařilou animací. Ta se aktivuje v případě standardního či rychlého nabíjení. Součástí jsou i tři originální Coca-Cola zvuky. Kromě klasické znělky, která hraje jako vyzvánění tón, je to i zvuk otevření lahve coby spoušť fotoaparátu, či zvuk bublinek, který se používá pro notifikace. Všechny tyto zvuky lze samozřejmě změnit nebo vypnout, stejně jako lze používat klasický systémový motiv bez barev a ikon Coca-Coly. Přebarvená je dokonce i systémová klávesnice.

Realme UI 4.0 do systému přidává několik vylepšení, jako je například možnost změny řazení snímků v galerii, zobrazení dvou aplikací najednou či spuštění v plovoucím okně či aktivaci bočního panelu se zástupci. Nad čím ale kroutím hlavou, je množství nevyžádaných aplikací a her. Některé z nich je naštěstí možné odinstalovat, několik (včetně alternativního obchodu s aplikacemi) ale bohužel ne.

I když telefon oficiálně nepodporuje možnost používání eSIM, v nastavení mobilní sítě nechybí položka s názvem ORoaming, která dovoluje dokupovat datové balíčky pro celý svět online a bez nutnosti fyzické SIM karty. Jinými slovy, služba funguje na stejném principu jako eSIM. Pokud si ORoaming aktivujete, virtuální SIM karta nahradí jednu ze dvou fyzických SIM. Pokud byste cestovali například do USA, zaplatíte za 1 GB zhruba 100 Kč.

Fotoaparát a video

Přiznám se, že vzhledem k celkové výbavě jsem od fotoaparátu neočekával žádné nadprůměrné výsledky, ale o to více jsem byl při kontrole na počítači překvapen. Výrobce zde vsadil na poměrně kvalitní 108Mpx fotočip Samsung HM6 se světelností f/1.75 (velikost pixelu 0,64um, úhel záběru 83,6°), který za dobrých světelných podmínek poskytuje překvapivě dobré výsledky. Druhým do počtu je 2Mpx hloubková kamera, která pomáhá při focení portrétových snímků s rozmazaným pozadím. Ty jsou ve většině případů (za dostatečného světla) povedené, nicméně někdy software trochu „ustřelí“ a obrysy objektu v popředí nevykreslí úplně optimálně.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení (včetně 108Mpx fotek) všechny testovací snímky v plném rozlišení (včetně 108Mpx fotek) naleznete zde

Stejně jako u jiných Realme telefonů, i zde doporučuji v aplikaci pro focení vypnout automatické optimalizace, které v drtivé většině případů vedou ze zbytečně přesaturovaným a výrazným barvám, které s realitou nemají mnoho společného. Při focení v šeru a ve tmě ubývá detailů a přibývá šum. Pro focení statických scén za zhoršeného světa lze sáhnout po dedikovaném nočním režimu.

Standardně se fotografie ukládají ve 12Mpx rozlišení (4000 × 3000 px), nicméně skrze speciální režim lze fotit i na plných 108 megapixelů. Výsledné snímky mají rozlišení 12000 × 9000 px a velikost každé fotografie se běžně pohybuje v rozsahu od 15 do 60 MB. Několik testovacích snímků v tomto rozlišení si můžete prohlédnout v této galerii.

Velkým zklamáním je absence záznamu videa ve 4K rozlišení. Může za to použitý čipset Snapdragon 695, který 4K jednoduše nepodporuje. Nahrávat tak lze maximálně ve Full HD při 30 fps, případně v HD při 60 fps. To nejsou na rok 2023 nijak oslnivé hodnoty ani u telefonu z (nižší) střední třídy.

Bohužel, ani Full HD záznam není plynulý a stabilně na 30 fps nedosahuje ani za ideálních světelných podmínek. Kvůli tomu je záznam místy trochu trhaný. Tohle ale bude softwarový problém, který snad vyřeší některá z budoucích aktualizací, protože jiné smartphony s tímto čipsetem Full HD video při 30 fps zvládají zcela bez potíží.

Závěrečné hodnocení

Jak jsem si už posteskl v úvodu, je veliká škoda, že se Realme do uvádění speciálních edic telefonů na náš trh nijak nehrne. Myslím si, že s dobře nastavenou cenovkou by o ně mezi uživateli byl zájem. Největší slabinu vidím v použitém procesoru, který se při vyšší zátěži či hraní náročnějších her začne zadýchávat, a nepodporuje ani 4K video. U displeje bych raději viděl technologii AMOLED, ale chápu, že někde se šetřit muselo, zvláště když na indickém trhu se telefon prodává za necelých šest tisíc korun.

Překvapil mě naopak hlavní fotoaparát i celková výdrž na jedno nabití. Nápaditý je i obsah balení a prvky spojené s Coca-Colou. Doufejme, že tohle není poslední model od Realme v barvách nějakého nápoje. Bylo by fajn, kdybychom se v budoucnu dočkali i nějakého vlajkového modelu ve speciální edici, a ideálně i s uvedením na český trh.