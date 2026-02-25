Tato JBL sluchátka ovládla trh. Nová generace slibuje velký upgrade

JBL patří mezi značky, které s oblibou používá široké spektrum uživatelů. Legendární zvuk této značky si zamilovaly tisíce majitelů sluchátek populární série Tune. A právě novinky JBL Tune 530BT a Tune 730BT přišly na trh s cílem navázat na úspěch svých předchůdců, kteří zaujali jednoduchým a stylovým designem a samozřejmě zvukem, který bylo vzhledem k ceně možné považovat za nadprůměrný.
JBL Tune 530BT a JBL Tune 730BT: Když se bestseller posune o třídu výše
Nové modely s sebou přinášejí řadu vylepšení, která jsou viditelná nejen na papíře, ale přinášejí i citelně lepší uživatelský zážitek v praxi. Mezi výrazný upgrade jistě lze zařadit nejnovější verzi Bluetooth, Bluetooth 6.0, o které víme, že je spolehlivější a energeticky úspornější. S tímto vylepšením jde v ruku v ruce i vyšší výdrž baterie, která u obou modelů vystoupila až na neuvěřitelnou hodnotu 76 hodin.
Pokud si neumíte představit používat sluchátka bez aktivního potlačení hluku (ANC), stačí si vybrat mezi modely JBL Tune 680 NC a Tune 780 NC. Jedná se o téměř identické modely jako Tune 530BT a Tune 730BT s několika vylepšeními, včetně ANC.
JBL vsadilo na ověřený design. Přibyly nové elegantní barvy
Na své si přijdou milovníci konstrukce na uši i přes uši. Pokud hledáte pasivní odhlučnění, určitě byste měli sáhnout po modelu Tune 730BT, který pohodlně obepíná celé uši. Model Tune 530BT je o něco kompaktnější a pohodlně sedí na uších. Sluchátka už dávno nejsou jen kusem elektroniky, který plní naše posluchačské potřeby, ale jsou také stylovým doplňkem.
Tohoto trendu jsou si vědomi všichni JBL designéři, kteří vsadili na ověřený design. Novinkou jsou svěží a kontrastnější barvy. Kromě klasické černé a bílé připravilo JBL i půlnoční modrou a dva elegantnější designy v levandulovém a beige provedení.
Detailní srovnání nové a předešlé generace
Pokud jste tedy čekali zejména dramatickou designovou revoluci, nová generace vás asi nepřekvapí. JBL se rozhodlo spíše evolučně vylepšovat osvědčený koncept. Změny se odehrály tam, kde to dává největší smysl, tedy v konektivitě, výdrži a detailech zpracování. Kompletní přehled změn ve specifikacích však můžete najít v následujících tabulkách:
|TUNE 530BT (novinka)
|TUNE 520BT
|Velikost měniče: 33mm
|Velikost měniče: 33mm
|Bluetooth: 6.0
|Bluetooth: 5.3
|JBL Pure Bass: Ano
|JBL Pure Bass: Ano
|Výdrž baterie: 76H
|Výdrž baterie: 57H
|Mikrofon: 2 beamforming
|Mikrofon: 1
|Google Fast Pair: Ano
|Rychlé párování Google: Ne
|Microsoft Swift Pair: Ano
|Microsoft Swift Pair: Ne
|Typ náušníků: Na uši
|Typ náušníků: Na uši
|Váha: 152 g
|Váha: 157 g
|Barvy: Černá, Bílá, Modrá, Beige, Levandulová
|Barvy: Černá, Bílá, Modrá, Fialová
|TUNE 730BT (novinka)
|TUNE 720BT
|Velikost měniče: 40mm
|Velikost měniče: 40mm
|Bluetooth: 6.0
|Bluetooth: 5.3
|JBL Pure Bass: Ano
|JBL Pure Bass: Ano
|Výdrž baterie: 76 hodin
|Výdrž baterie: 76 hodin
|Mikrofon: 2 beamforming
|Mikrofon: 1
|Google Fast Pair: Ano
|Rychlé párování Google: Ne
|Microsoft Swift Pair Ano
|Microsoft Swift Pair: Ne
|Typ náušníků: Okolo uší
|Typ náušníků: Okolo uší
|Váha: 218 g
|Váha: 220 g
|Barvy: Černá, Bílá, Modrá, Beige, Levandulová
|Barvy: Černá, Bílá, Modrá, Fialová
Na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců naleznete nová sluchátka JBL Tune 530BT s cenou 1 490 Kč a sluchátka JBL Tune 730BT s cenou 1 990 Kč. Zároveň se JBL loučí s předchůdci Tune 520BT a Tune 720BT, které aktuálně seženete v atraktivních slevách.