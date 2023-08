Tato aplikace řeší největší problém Samsungu Galaxy Z Flip 5

Ohebné telefony v posledních letech zažívají nejen raketový nárůst prodejů, ale také výrazná vylepšení, co se týče hardwaru i softwaru. Největší posuny jsou patrné u telefonů s véčkovou konstrukcí, u kterých se výrobci zaměřují především na vnější displej. Ten byl ze začátku spíše takovým doplňkem, nicméně nyní se z něj postupně stává plnohodnotný způsob, jak ovládat chytrý telefon. K tomu přispělo nejen postupné zvětšení displeje na použitelnou úroveň, ale také příchod softwarových změn, které pohodlné ovládání umožňuje.

U předchozích verzí se museli uživatelé smířit jen s omezenou použitelností, která se limitovala na několik málo widgetů, alespoň v případě Flipu od Samsungu. Konkurence na tom nebyla o poznání lépe, a to ani v případech, kdy se někteří výrobci jako Oppo či Motorola rozhodli osadit svá véčka větším vnějším displejem. Jeden vývojář se s tím nicméně nehodlal smířit a proto vytvořil velmi užitečnou aplikaci s názvem CoverScreen OS. Ta umožňuje vynutit fungování jakékoli aplikace a widgetu na vnějším displeji.

I literally spent days in a Samsung Store, several hours at a stretch to add experimental support for Z Flip 5

You can now run/add any App/Widget on Z Flip 5!@Captain2Phones @tkdsl8655 @MKBHD @AndroidPolice @AndroidAuth @verge @UnboxTherapy @TechWiser @jvtechtea @TrakinTech pic.twitter.com/L1rWpwUSP7

— CoverScreen OS (@coverscreen_os) July 31, 2023