Takto bude vypadat Pixel 10a. Stane se z něj nový bestseller?

Jakub Karásek
Jakub Karásek 29. 10. 18:00
0
Smartphone Google Pixel 9a v podrobné české recenzi
  • Google na jaře představí nový „levný“ Pixel 10a
  • Podle neoficiálních renderů bude vypadat stejně jako jeho předchůdce
  • Telefon dostane mírně odlišné proporce, čipset zůstane překvapivě stejný

Google je známý tím, že nedokáže udržet svá chystaná zařízení pod pokličkou a jejich obrázky kolují internetem dlouhé měsíce před jejich představením. To je případ i chystaného Pixelu 10a – ten sice pravděpodobně spatří světlo světa až příští rok v březnu, my se ale můžeme kochat jeho podobou již dnes.

Pixel 10a: stejný design jako předchůdce

Jak bude vypadat Pixel 10a, odhalují neoficiální rendery od informátora @onleaks. Google evidentně u svého nejnovějšího modelu nebude vymýšlet nic nového a použije stejný design jako u Pixelu 9a. Telefon by se tak měl pyšnit plochým displejem, rovnými boky a dvěma fotoaparáty zapuštěnými do zad. Na pravém boku je stále k vidění netradiční rozmístění tlačítek – zamykací nahoře, regulátory hlasitosti uprostřed.

Rozměry se oproti minulé generaci mají měnit pouze kosmeticky:

  • Pixel 9a – 154,7 × 73,3 × 8,9 mm
  • Pixel 10a – 153,9 × 72,9 × 9 mm

Chystaná novinka má být v půdoryse o pár desetin milimetru menší, v pase ale zase o desetinu milimetru naroste. Úhlopříčka displeje má zůstat na 6,2″, což znamená, že obrazovku budou obklopovat o něco tenčí rámečky. O něco tlustší tělo by naopak mohlo znamenat větší kapacitu baterie – současný model disponuje 5 100mAh akumulátorem a nadstandardní výdrží, Pixel 10a by na tom mohl být ještě o fous lépe.

O generaci starší čipset

Dosud platilo, že i nejlevnější Pixely dostávaly stejné čipsety jako jejich soudobí dražší sourozenci, u Pixelu 10a ale Google údajně zavede jinou praxi. Zatímco „plnotučnou“ řadu Pixel 10 pohání čipset Google Tensor G5, chystaný Pixel 10a by měl dostat loňský Tensor G4 s vyššími takty procesorových jader. Mezigenerační posun ve výkonu tak zřejmě nebude nijak závratný a majitelé Pixelu 9a důvod k upgradu nenajdou.

Pro majitele starších Pixelů se ale může jednat o zajímavou nabídku, uvážíme-li dlouhou softwarovou podporu, která u současných Pixelů čítá 7 let plnohodnotných aktualizací systému. Očekáváme, že Google bude u Pixelu 10a držet současnou cenu, tedy 499 dolarů (13 990 korun) za variantu s 128GB úložištěm.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

