Takto bude vypadat Galaxy A35. Samsung posune design do vyšších pater

Na internet se dostaly obrázky chystaného smartphonu Galaxy A35

Vzhled se změní jen kosmeticky, ale telefon bude vypadat hodnotněji

Výbava se kupředu posune jen drobně

Mezi nejprodávanější telefony od Samsungu patří modely střední třídy, které v letošním roce reprezentovaly smartphony Galaxy A34 a A54. Korejský gigant v posledních letech upgradoval telefony této kategorie poměrně opatrně, příští rok by ale mohl sáhnout k větší změně. Alespoň to naznačují neoficiální rendery telefonu Galaxy A35.

Rovné boky a kruhový otvor pro selfie kamerku

Poslední generace telefonů od Samsungu napříč portfoliem sdílí vcelku unifikovaný design, který je patrný zejména na zádech – zatímco ostatní výrobci vymýšlejí, jak ozvláštnit modul fotoaparátu, Samsung jednoduše vystaví na odiv jednotlivé čočky bez jakýchkoliv kudrlinek okolo. To bude případ i chystaného Galaxy A35, který si ponechá tři fotoaparáty poskládané pod sebe. Spekuluje se o kombinaci 50 + 8 + 2 Mpx (hlavní, širokoúhlý a makro).

Velkou změnu má podstoupit selfie kamerka. Její rozlišení sice zatím neznáme, z renderů je však patrná změna jejího vzhledu – namísto kapkovitého výřezu ji Samsung údajně umístí do kruhového otvoru jako u svých dražších modelů. Designovou proměnu mají nově podstoupit i boky zařízení, které mají být po vzoru moderních trendů ploché (s výjimkou oblasti s tlačítky). Telefon na renderech tak působí hodnotněji než jeho předchůdce, byť jeho příslušnost do střední třídy stále prozrazují poměrně široké rámečky okolo displeje.

Obrazovka si má ponechat úhlopříčku 6,6″, tvořit ji bude AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Samotné rozměry telefonu mají činit 161,6 × 77,9 × 8,2 mm, což jsou prakticky stejné proporce jako v případě minulé generace. Předpokládáme, že nás Samsung neochudí ani o zvýšenou odolnost, na kterou jsme u jeho střední třídy zvyklí.

Měnit se nemá ani kapacita akumulátoru, Korejci údajně opět nasadí 5 000mAh baterii s podporou dobíjení maximálním výkonem 25 wattů. Otazník zatím visí nad použitým čipsetem, jako nejpravděpodobnější se jeví sázka na nějaký slabší čipset Exynos z vlastní zahrádky, popř. nějaký MediaTek.

Očekáváme, že Galaxy A35 bude představen společně s Galaxy A55 někdy v prvním kvartále příštího roku. Vzhledem k termínu uvedení by už na něm měl běžet operační systém Android 14 s nadstavbou One UI 6.0 (možná One UI 6.1) s možností budoucího upgradu minimálně na Android 18.