Takhle jste vesmír ještě neviděli! NASA zveřejnila nejhlubší průlet v historii

NASA zveřejnila krátký pohled na vzdálenou část vesmíru

Průlet je zakončen pohledem na galaxii starou 13,4 miliard let

Bez Webbova teleskopu by podobné pozorování nebylo možné

Představit si vesmír není zrovna jednoduchý úkol. Veškeré dostupné informace, které o vzdálených planetách a galaxiích máme, jsou do značné míry závislé na naší představivosti a také tom, co jsou naše oči a mysl schopny pojmout. Přesto je rozměr nebeských těles a vzdálenosti, které je od sebe dělí, nutno značně redukovat, abychom mohli vůbec něco svými smysly zachytit. To si dala za úkol mise Cosmic Evolution Early Release Science Survey, z jejichž dat sestavila americká NASA dosud nejhlubší 3D průlet v historii.

Hloubkový pohled do vesmíru je teprve začátek

I přes to, že se jedná o významný počin, zachycuje vytvořený záznam pouze malou část v oblasti Extended Groth Strip, která se nachází mezi souhvězdími Ursa Major (souhvězdí Velké medvědice, jehož součástí je Velký vůz) a Boötes (souhvězdí Pastýře). Tento prostor pozoroval Hubblův teleskop mezi lety 2004 a 2005 a nachází se v něm přibližně 10 tisíc galaxií. Na průletu je nicméně zobrazeno okolo 5 tisíc galaxií, tudíž ve skutečnosti je ve vesmíru více „těsno“.

Z astronomického hlediska je ovšem zajímavý především závěr krátkého videa, na kterém se nachází galaxie s názvem Maisie’s galaxy. Ta astronomy fascinuje především z hlediska jejího odhadovaného věku – galaxie se nejspíše zformovala přibližně 390 milionů let před Velkým třeskem, alespoň podle standardního kosmologického modelu. To by znamenalo, že Maisie’s galaxy je zhruba 13,4 miliard let stará.

Nejen svým stářím je tato hvězdokupa zajímavá. Jedná se zároveň o jednu z prvních vzdálených galaxií, kterou objevil Webbův teleskop, který byl s velkou slávou spuštěn v loňském roce. „Toto pozorování nám otevírá možnost studovat zcela nové období v historii vesmíru,“ vyjádřila se na adresu mise Cosmic Evolution Early Release Science Survey Rebecca Larson z univerzity Rochester Institute of Technology a také jedna z výzkumnic. Není pochyb, že možností, které nám Webbův teleskop otevírá, je ještě mnohem více.