Tajný plán Cupertina prozrazen: proč letos Apple vsází na údržbu místo inovací?

- Letos už Apple dle všeho představí jen tři nové telefony: iPhone 18 Pro, Pro Max a skládací Ultra
- Cupertino se chce koncentrovat na rok 2027, kdy iPhone oslaví 20 let své existence
- Očekává se hned 6 nových iPhonů, včetně základního modelu iPhone 18 hned na jaře
Rok 2026 bude pro Apple klíčový, protože vůbec poprvé se rozhodl změnit pořadí představování svých nových iPhonů. Dle plánu, který už dříve nastínil insider Mark Gurman, můžeme na podzim očekávat tři nebo čtyři nové iPhony. Neméně důležitým však bude i rok 2027, během kterého hlavní produkt společnosti oslaví své 20. narozeniny.
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Skládací iPhone Ultra
Nejprve malá rekapitulace. Apple se rozhodl ustoupit od svého klasického trendu, kdy nové iPhony (s výjimkou modelů SE či „e“) představoval výhradně v září. Dle nového trendu dostanou v září prostor jen ty nejdražší modely: Pro, Pro Max a také úplně nový skládací iPhone, který by podle nejnovějších informací měl nést přízvisko „Ultra“. Jarní období pak bude patřit základnímu iPhonu, levnějšímu modelu „e“ a tenkému Air.
Apple tuto novou strategii uplatní už letos, lépe tím rozředí pozornost, kterou iPhony dostávají během svého 12měsíčního cyklu. Dává to smysl, protože hlavní hvězdou bude skládací iPhone Ultra, na kterém dle Marka Gurmana inženýři v Applu pracují usilovně zhruba 3 roky. Oproti konkurenci nemá přinést nic převratného, ale půjde o první skládací iPhone, takže pozornost bude zaručena tak či tak. Po jeho boku dle očekávání dorazí s mírným upgradem oproti předchůdci také iPhone 18 Pro a Pro Max.
iPhony v roce 2027
Pak už bude pozornost směřovat k roku 2027, který představuje gigantické 20leté výročí od představení prvního iPhonu v roce 2007. Výrobce si nechce nechat žolíka v podobě skládačky pro příští rok, protože chystá něco jiného, jak upozornil s odkazem na své zdroje Gurman. Na jeho dotaz tiskový mluvčí Applu odmítl reagovat.
„Pro společnost Apple představuje skládací iPhone druhou fázi tříletého plánu, jehož cílem je zcela proměnit vzhled a dojem z jejího vlajkového modelu. V loňském roce společnost představila přepracované modely Pro a Pro Max a tenčí verzi s názvem iPhone Air. Zároveň pracuje na samostatné modernizaci iPhonu v roce 2027, která bude připomínat dvacetileté výročí tohoto produktu,“ uvádí v nejnovějším reportu pro agenturu Bloomberg.
NEW: Apple’s foldable iPhone is – as of now – on track for a September debut with the iPhone 18 Pro. While supply could be limited initially, it’s also on track to go on sale at the same time – or soon after – the Pro models. Nikkei report is off base. https://t.co/MUUhYoHCiM
— Mark Gurman (@markgurman) April 7, 2026
Jak tedy bude vypadat plán Applu pro rok 2027?
- Jaro 2027, nejspíš únor až duben – základní iPhone 18, iPhone Air 2. generace (oba přesunuty z podzimního termínu), cenově dostupný iPhone 18e
- Září 2027, oslava 20 let od prvního iPhonu – skládací iPhone Ultra 2. generace, přepracované modely Pro a Pro Max
Výročí 20 let od prvního iPhonu
Dvojí termín pro představování klíčových mobilních novinek je podle Gurmana hlavní prioritou nového vedení firmy, kam patří kromě CEO Tima Cooka hardwarový šéf John Ternus, nově dohlížející i na design, dále ředitel vývoje softwaru a umělé inteligence Craigh Federighi a také Johny Srouji, který vede oddělení hardwarových technologií, jinými slovy vývoj čipů.
V tuto chvíli není jasné, co speciálního pro 20leté výročí iPhonu v Cupertinu chystají. Dříve se spekulovalo, že hlavní řada iPhonů Pro a Pro Max projde velkým redesignem – například, že se dočkáme modelu se zahnutým displejem bez rámečků, případně futuristického iPhonu bez tlačítek a konektoru. Vzhledem k nastavení Applu však tyto potenciální inovace působí velmi nepravděpodobně.