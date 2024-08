Tajná zbraň chystaných AirPods Pro 3? Vylepšené ANC možná vyzkoušíme ještě letos

Ačkoliv se v poslední době mluvilo hlavně o očekávaných sluchátkách AirPods 4, uznávaný leaker odhalil některé informace také o přicházejícím modelu AirPods Pro 3. Na síti X už dříve úspěšný leaker Kosutami prohlásil, že AirPods Pro 3 budou o hodně lepší než jejich předchůdce především v ohledu aktivního potlačení hluku.

The new AirPods Pro is coming—perform with Digital ANC that much better than previous version.

— Kosutami (@Kosutami_Ito) August 27, 2024