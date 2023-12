T-Mobile vytasil vánoční tarif za 3 stovky. Na časté telefonování se ale nehodí

T-Mobile má nový tarif, který potěší méně náročné zákazníky s orientací na mobilní data

Prim hraje 5 GB dat a k tomu neomezená služba Pořád online

T-Mobile v prosinci nasadil mimo své klasické nabídky omezených i neomezených tarifů jednu speciální, doslova vánoční nabídku. Tarif se jmenuje Data 5 GB Plus a vychází z tarifu, který růžový operátor nabízel svým klientům v loňském roce.

Vánoční tarif od T-Mobilu

Vypadá to jako velmi nadějná nabídka pro šetřílky, protože cena činí jen 345 korun měsíčně. Za své peníze dostanete 150 volných minut do všech sítí, 150 volných SMS (rovněž do všech sítí) a navrch 5 GB dat. V ceně je i služba Pořád online, díky které si můžete s minimální rychlostí zobrazit třeba jízdní řády nebo odpovědět na zprávu v messengerové aplikaci.

Operátor slibuje přenos čísla a jednoduché vyřízení tarifu klidně jen přes internet díky ověření přes bankovní identitu. Tato nabídka je k dispozici pouze dočasně a to do 31. 12. 2023. Pokud si tarif sjednáte do této doby, T-Mobile může výše uvedenou akční cenu garantovat po dobu 60 měsíců.

Mírný háček může spočívat v tom, že dle smluvních podmínek je nabídka určena pro účastníky v postavení spotřebitele, kteří nemají s Operátorem uzavřenu žádnou účastnickou smlouvu s měsíčním paušálním programem. To znamená, že je pouze pro nové klienty přebíhající od konkurence, popřípadě pro běžné předplacenkáře bez měsíčního paušálu.

Co na to konkurence?

Faktem je, že T-Mobile se s tímto levným tarifem dost možná stane vítězem vánoční sezony. Konkurence již de facto klasické tarify s omezeným počtem minut a SMSek z nabídky vyřadila. Nejblíže je tomuto tarifu You 3 GB dat od O2 se 120 minutami do všech sítí, ten je však striktně omezen pouze pro klienty mladší 26 let.

U Vodafonu zaplatíte za podobný tarif necelých 600 korun, jmenuje se Red Basic Lite a nabízí 3 GB dat. Háček je však v tom, že je zde neomezené volání i SMS, proto je cena o tolik vyšší. Klasický tarif s omezenými minutami (130 nebo 250 minut) Vodafone nabízí také, dokonce za podobnou cenu, disponuje ale pouze 1 GB dat, což v současnosti hrubě nedostačuje poptávce.