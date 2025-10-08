TOPlist

Synology zařadilo zpátečku, jejich NAS se otevřou diskům třetích stran

Dominik Vlasák 8. 10. 18:00
NAS společnosti Synology
  • Populární NAS řešení od Synology odstraňuje jedno velké omezení
  • Uživatelé mohou opět využívat i disky třetích stran
  • Firma omezení zavedla začátkem letošního roku

Společnost Synology mnoho z nás zná především díky jejich NAS řešením, které patří mezi nejlepší na trhu. Pro řadu uživatelů nicméně bylo poměrně překvapivé, když firma oznámila uzavření svého systému pouze pro disky vlastní výroby, přičemž pokud jste do jejich NAS systémů chtěli vložit kupříkladu disk od Western Digital, měli jste jednoduše smůlu. Synology se k tomuto kroku odhodlalo s odůvodněním, že chce zajistit vyšší kvalitu a spolehlivost, nicméně podle všeho se jim tento tah nevyplatil – od svého požadavku totiž nyní firma ustupuje.

Synology otáčí kormidlo

Počínaje verzí DSM 7.3, která je k dispozici již dnes, společnost znovu otevírá své systémy NAS pro disky třetích stran ve svých modelech z letošního roku. Na papíře to vypadá jako jednoduchá technická aktualizace k vyřešení jednoduchého problému, který nicméně neměl nikdy existovat. V praxi se jedná o zásadní změnu postoje firmy. Synology totiž opět umožňuje volné používání 3,5″ pevných disků a 2,5″ SSD disků od jiných výrobců ve svých NAS vydaných na trh v roce 2025. Společnost uvádí, že tato změna je výsledkem spolupráce s výrobci disků na rozšíření seznamu certifikovaných zařízení a slibuje větší flexibilitu bez snížení spolehlivosti.

Zatímco před deseti lety nemělo Synology na trhu prakticky konkurenci, v současné době si můžete vybrat z řady alternativních NAS řešení, včetně například připojení pevného disku k některým modelům routerů. V Synology se nicméně rozhodli jít proti uživatelské přívětivosti, a začali omezovat kompatibilitu na své vlastní disky nebo malý počet schválených modelů třetích stran. Firma sice argumentovala tím, že jde o kontrolu kvality a spolehlivost, ale z pohledu uživatele to vypadalo jako zbytečný omezující krok.



Nejednalo se o žádnou drobnou překážku. Tento krok šel přímo proti tomu, co v první řadě Synology proslavilo. Uživatelé, kteří osazovali systémy disky od Seagate nebo Western Digital, se kvůli tomu ocitli v slepé uličce. V problémech se ocitly také malé podniky, které systémy NAS často využívají a kvůli tomu byli de facto donuceni znovu investovat do nových disků. Každopádně je pozitivní, že firma přehodnotila svou strategii a opět umožnila využívat disky třetích stran bez omezení.

