SwitchBot odhalil praktický přívěsek: slouží jako klíč, svítilna i bezpečnostní alarm

- SwitchBot představil užitečný gadget, který má hned několik využití
- Funguje nejen jako NFC klíč, ale také zastane funkci bezpečnostního zařízení
- V prodeji je za 40 dolarů, tedy zhruba tisícikorunu
Švýcarský nůž je stále poměrně populární nástroj, který využívají miliony lidí po celém světě. Jak by ale vypadal, kdyby byl vytvořený ve 21. století? Dost možná by se jeho funkčnost přibližovala zařízení od společnosti SwitchBot s názvem Safety Alarm. Malý přívěsek vypadá jako svítilna na klíče, a má dokonce i LED svícení, když si potřebujete na něco jen trochu posvítit a nechce se vám sahat po smartphonu. Primární funkcí je NFC klíč pro chytré zámky od SwitchBot, přičemž může odesílat oznámení o příchodu domů, jakmile se dostanete do dosahu Bluetooth.
Odemkne dveře a odstraší útočníka
V případě nouze však může tento přívěsek využít funkci bezpečnostního alarmu, což spustí několik věcí najednou – LED se změní na blikající stroboskopické světlo, kterou doprovází velmi hlasitý zvukový alarm o síle 130 dB. Pokud je poblíž připojený telefon, automaticky se také odešle upozornění až pěti přátelům a členům rodiny, které obsahuje poslední známou polohu sledovacího zařízení v okamžiku aktivace alarmu, avšak bohužel ne živé sledování.
Pokud se necítíte bezpečně, ale situace není natolik vážná, abyste aktivovali plnohodnotný alarm, diskrétním dvojitým stisknutím tlačítka spustíte virtuální telefonní hovor, který vám pomůže věrohodně předstírat, že vám zrovna někdo telefonuje, což může pro řadu potenciálních útočníků působit jako odstrašující prostředek. Podle SwitchBot bude váš telefon po využití této funkce zvonit i v případě, že je v tichém režimu.
Bezpečnostní alarm má stupeň krytí IP65, je odolný proti vodě a prachu, takže silný déšť mu nevadí, ale úplné ponoření do vody nemusí přežít. Na dvě baterie CR2032, které může uživatel vyměnit, vydrží fungovat asi rok nebo až dva roky, pokud nepoužíváte funkci Apple Find My. Zařízení SwitchBot Safety Alarm je k dispozici v černé, bílé a modré barvě za 40 dolarů (přibližně 1 000 korun s daní).