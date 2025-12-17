Švýcarsko má Applu plné zuby. Kvůli NFC mu hrozí velké problémy

- Zemi helvétského kříže se nelíbí restrikce Applu v oblasti přístupu k NFC
- V současné chvíli probíhá vyšetřování, zda neporušuje antimonopolní zákony
- Přístup Applu se ve Švýcarsku liší od EU, což se alpské zemi nelíbí
Technologie NFC je v chytrých telefonech už nějaký ten pátek, nicméně na praktické využití jsme si museli několik let počkat. V začátcích totiž s touto technologií výrobci notně experimentovali, avšak rychlé párování příslušenství či vytváření sekvencí událostí zapsaných na NFC štítcích velkou díru do světa neudělaly, a to i přes svou užitečnost. Revoluce nastala až ve chvíli, kdy bezkontaktní přenos dat začaly využívat banky a výrobci platebních karet pro uskutečňování bezhotovostního styku. Díky tomu se z antény NFC stala naprosto nepostradatelná součást moderních chytrých telefonů.
Apple má nečekané problémy ve Švýcarsku
Právě bezkontaktní placení stálo i za rozšířením NFC do iPhonů, avšak Apple byl už od začátku kritizován pro to, že NFC omezuje jen na platební styk a to navíc ještě jen skrze vlastní způsob placení Apple Pay. Časem se sice možnosti využití NFC v iPhonech rozšířily, ovšem podle některých to stále není dostatečné. Švýcarský úřad pro hospodářskou soutěž zahájil předběžné šetření, zda podmínky Applu pro poskytování přístupu třetím stranám k technologii NFC na telefonech iPhone neporušují antimonopolní zákony.
Sekretariát švýcarské komise pro hospodářskou soutěž zahájil 10. prosince vyšetřování, aby prověřil, zda konkurenční aplikace pro mobilní platby mohou spravedlivě soutěžit s Apple Pay v oblasti bezkontaktních plateb v obchodech. Zařízení s operačním systémem Android volně umožňují třetím stranám používat technologii NFC, ale Apple začal švýcarským vývojářům aplikací umožňovat přístup k rozhraní NFC až koncem roku 2024. Regulační orgán zkoumá, zda se podmínky liší od těch, které Apple loni samostatně dohodl v EU. Po tlaku ze strany Evropské komise Apple v červenci 2024 souhlasil s otevřením přístupu k NFC v celé Evropské unii, jejíž členem Švýcarsko není.
Švýcarský úřad pro ochranu hospodářské soutěže od té doby vede v tomto ohledu jednání s Applem a v rámci vyšetřování COMCO nyní shromažďuje informace od účastníků trhu, aby mohl rozhodnout, zda podmínky Applu specifické pro Švýcarsko skutečně odpovídají místním zákonům o hospodářské soutěži. Švýcarsko je sice se svými devíti miliony obyvatel spíše střední zemí co do počtu obyvatel, nicméně z pohledu kupní síly obyvatel patří mezi ty nejbohatší na této planetě, tudíž se nedá říci, že by pro Apple šlo o bezvýznamný trh.