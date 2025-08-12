Světový unikát? Operátoři mají vysílač na nejníže položené rozhledně pojmenované po nemocné dívce

- Operátoři se dělí o pozoruhodnou rozhlednu Romanka v okrese Nymburk
- Jde o nejníže položenou rozhlednu v Česku, stojí dokonce na uměle vytvořeném kopci
- Podobné stavby jsou naprosto klíčové pro dostupnost mobilních služeb v regionech
Nedaleko okresního města Nymburk se tyčí dost možná světový unikát – jedna z nejníže položených rozhleden v Evropské unii a současně nejníže položená v České republice. Zároveň s tím jde ale o kriticky důležitou stavbu pro všechny tři naše operátory, protože na jejím vrcholu je umístěna základnová stanice (BTS) se 7 anténami, která pokrývá signálem několik přilehlých obcí.
Rozhledna s vysílačem
Rozhledna je umístěna mezi obcemi Hrubý Jeseník, Jíkev a Mečíř. Mezi místními je označována jako Romanka – toto jméno dostala po postižené dívce, která často chodívala sledovat stavbu kolem roku 2002, kdy byla rozhledna dokončena. Zajímavostí je, rozhledna byla od začátku koncipována jako nosič antén, na výstavbě se tedy podíleli všichni tři operátoři, a také obec Hrubý Jeseník, která se zasadila o to, aby stavba nebyla jen obyčejný vysílač, ale nabízela i vyžití pro obyvatele a případné turisty.
Romanka je položena ve výšce 204,5 metru nad mořem, jde tedy o nejníže položenou rozhlednu v České republice. Stavba má netradiční architekturu: je to 50 metrů vysoký železobetonový tubus, schovaný do poloviny výšky v trojúhelníkové kovové konstrukci s dřevěným opláštěním, stojící na uměle vytvořeném 4metrovém kopci, kde je technologické zázemí. T-Mobile zde sdílí technologie se společností Cetin (tedy i O2), Vodafone má vlastní zázemí. Nahoře se pak všichni operátoři potkávají.
Do okolí (zhruba 10kilometrový radius) vysílá BTS signál při frekvencích 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz, nechybí tedy ani 5G v úspornějším pásmu „low band“. Pokud bydlíte v okolí Romanky, na ní umístěné vysílače pravděpodobně poskytují signál a připojení i vám. Kromě přilehlé obce Hrubý Jeseník se jedná o obce Oskořínek, Mečíř, Jíkev, Sovenice a části obcí Bošín a Nový Dvůr.
Dočasné řešení od roku 2018
Zhruba 40 kilometrů od Romanky, v městysu Lázně Toušeň, se nachází další operátorský unikát, i když už ne tak chvályhodný. V roce 2018 museli operátoři svou BTS přesunout z místní základní školy (v jedné budově s mateřskou školou). Budova je umístěná na strategické poloze v centru obce, kvůli čemuž bylo nutné základnovou stanici T-Mobilu a Cetinu přesunout na jiné místo.
Operátoři to vyřešili „provizorním řešením“, a sice mobilní stanicí zaparkovanou na dvorek nepoužívaného obecního domu. Ta se tyčí ve výšce 15 metrů, na vrcholu disponuje 3 anténami a stejnými frekvencemi jako Romanka pokrývá zhruba polovinu Lázní Toušeň a přilehlého nábřeží řeky Labe.
Toto dočasné řešení je zde umístěno právě od roku 2018, tedy už skoro 8 let. Podle Josefa Majera, experta na správu sítí ve společnosti T-Mobile, se aktuálně uvažuje o umístění pevného vysílače na novou budovu, která nahradí současný objekt stojící vedle mobilní věže. Podobných dočasných řešení, tedy umístění mobilní BTS namísto fixního vysílače, eviduje operátor nižší desítky na celém území Česka.