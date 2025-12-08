Světelný závěs Govee dokonale umocní (nejen) vánoční atmosféru

- Chytrá světelná opona od Govee vám pomůže s dotvořením skvělé vánoční atmosféry
- Díky odolnosti proti vlhku i mrazu je vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- Nabízí množství přednastavených motivů, možnost vytvořit si vlastní, nebo nechat světla blikat do rytmu hudby
Je za námi druhá adventní neděle, blíží se Vánoce a většina domácností je již zahalena do množství sezónních výzdob. Pokud však stále ještě nemáte dozdobeno nebo snad jen přemýšlíte, čím by se letošní dekorace daly ještě vylepšit, máme pro vás jeden zajímavý tip. Tím je chytrý světelný závěs od Govee, který díky praktickým rozměrům může zdobit třeba i vaše okno.
Elegantní světelná show, kterou si děti zamilují
Govee Netflix RGBIC Curtain Light je v podstatě plátno o rozměrech 1,5 × 1,5 metru. Nečekejte ale klasickou látku, jde o soustavu průhledných svislých pramenů, na kterých je rozmístěno celkem 400 LED diod. Fungují na technologii RGBIC, kterou Govee dlouhodobě propaguje. Na rozdíl od obyčejného RGB, kde celý pásek svítí jednou barvou, RGBIC umožňuje ovládat jednotlivé čipy nezávisle na sobě.
Díky tomu tak kromě běžného svícení dokáží vykreslit nespočet různých motivů, které si buď vyberete z přednastavené nabídky, nebo popustíte uzdu fantazii a vytvoříte si vlastní. Jednotlivé diody jsou individuálně mapovatelné pomocí speciální aplikace, díky čemuž lze na tuto chytrou oponu promítnout třeba text nebo například i animovaný GIF.
Oponu lze kromě aplikace Govee Home ovládat i hlasem, a to prostřednictvím asistentů Siri, Google Assistant nebo Alexa. Samotná opona a ovladač disponují krytím IP65 a napájecí adaptér krytím IP44, opona je tak vhodná jak pro vnitřní, tak i pro venkovní použití, například pod pergolu nebo na balkon. A pokud by vám snad rozměry jedné opony přišly nedostačující, nabízí výrobce možnost spojit až tři kusy dohromady, a vytvořit tak světelnou plochu o rozměrech 4,5 metrů na šířku a 1,5 metru na výšku.
Fantazii se meze nekladou
To hlavní, co tento model odlišuje od standardní verze, jsou exkluzivní světelné scény. Govee do aplikace integrovalo režimy přímo navázané na hity Netflixu, a vy si tak díky tomu můžete své oblíbené seriály vychutnat takzvaně „v trochu jiném světle“. Díky speciální funkci v aplikace můžete na závěs kreslit, což dokáže děti skvěle zabavit.
Prstem na displeji telefonu vybarvujete jednotlivé diody, tvoříte vlastní pixel art nebo nahráváte animované GIFy. Chcete mít na zdi padající Matrix kód? Pac-Mana? Nebo jen plápolající oheň? To všechno jde nastavit, představivosti se meze nekladou. A jak již zaznělo výše, oponu lze synchronizovat i s hudbou. Díky integrovanému mikrofonu dokáže tento gadget vnímat hudbu hrající v okolí a přizpůsobit tomu obraz, který vykresluje.
Výrobce slibuje životnost 20 000 hodin, takže teoreticky opona vydrží přes dva a čtvrt roku nepřetržitého svícení. K dispozici je i časovač a co se instalace týče, součástí balení jsou samolepící pásky a závěsné háčky, takže si můžete vybrat z více způsobů uchycení. My jsme využili háčků, které jsme zavěsily na vlasec natažený mezi kolejnicemi pro záclonu a závěs, aby nedošlo k omezení jejich funkčnosti.
Produkt je k dispozici i na českém trhu a například na Alza.cz je k dostání za 2 629 Kč. Nejde tedy o úplně levnou hračku, ale rozhodně si s ní užijete spoustu zábavy, díky velkému množství využití a především bohaté personalizaci.