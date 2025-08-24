TOPlist

Švédové vymysleli alternativu ke Starlinku, vleze se do kapsy a nelze ji vypnout na dálku

Michael Chrobok
Michael Chrobok 24. 8. 20:30
2
Zařízení RU1 od švédské společnosti TERASi
  • Ve Švédském království vymyslel startup TERASi alternativu ke Starlinku Elona Muska
  • Krabička s názvem RU1 nabízí nejen vysoké přenosové rychlosti, ale vleze se do kapsy
  • Výhodou je také skutečnost, že ji nelze vypnout třetí stranou

Satelitní komunikace je hudbou blízké budoucnosti, ostatně míst, kde je obtížně dostupný internet je dost i jen na našem území. S připojením k satelitům obíhajícím naší Zemí se řada problémů vyřeší, avšak poskytovatelů takového připojení prozatím není mnoho, přičemž trhu aktuálně dominuje Starlink Elona Muska, jehož kontroverze mohou řadu uživatelů od pořízení jeho komunikačního zařízení odradit. S řešením možná nyní přišel švédský startup TERASi, jenž stojí za satelitním komunikátorem s názvem RU1.

Spolehlivá komunikace ze Švédska

Ten je označován za nejmenší a nejlehčí rádiové zařízení na světě s technologií mm-Wave, což je forma komunikace, která nabízí vysokou rychlost a šířku pásma. James Campion, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti TERASi, popisuje přenosné zařízení jako GoPro mezi backhaulovými vysílačkami: „RU1 lze nasadit během několika minut a udržovat tak spojení v dynamicky se měnících prostředích,“ řekl Campion pro server TNW.

Zařízení RU1 od švédské společnosti TERASi
Zařízení RU1 od švédské společnosti TERASi

Zařízení lze instalovat také na stativy nebo drony. Větší množství zařízení RU1 se poté může společně propojit do odolné sítě, která poskytuje šířku pásma pro kritické aplikace, jako je živé video z dronů, autonomní řízení vozového parku nebo fúze senzorových dat. Rovněž jej nelze na dálku vypnout nebo ovládat externími subjekty, což je pojistka, která u Starlinku od SpaceX výrazně chybí. Tato zranitelnost se odhalila během jejího působení během války na Ukrajině, tudíž i pro bezpečnostní složky státu může být RU1 do budoucna velmi relevantní.

„RU1 dává uživatelům úplnou kontrolu nad jejich komunikací tím, že vytváří zabezpečenou vysokorychlostní síť, kterou majitelé sami vlastní a provozují, bez zásahu poskytovatelů třetích stran, jako je Starlink, které lze na dálku vypnout nebo omezit, jak příliš jasně ukázal incident v roce 2022 na Ukrajině,“ řekl Campion. Zařízení používá vysoce fokusované antény s velmi úzkými, laserovými paprsky, které je velmi obtížné rušit nebo zachytit. Paprsky snižují riziko odposlechu tím, že vytvářejí malou pozemní stopu menší než 3 km.



Technologie Taara Lightbridge



Nepřehlédněte

Konkurent pro Starlink? Taara se oddělila od Alphabetu, chce připojit odlehlé oblasti k internetu

Naproti tomu Starlink pokrývá území o rozloze přibližně 1 000 km pomocí rádiových vln o nižší frekvenci, což podle Campiona umožňuje mnohem větší možnost zachycení. Pokud jde o výkon, TERASi tvrdí, že RU1 podporuje rychlost přenosu dat až 10 Gb/s, což je 50krát více než u Starlinku. Budoucí verze slibují rychlost 20 Gb/s, což představuje skutečnou bezdrátovou alternativu k optickým vláknům. Zpoždění je přitom nižší než 5 milisekund, což je více než pětkrát rychleji než u Starlinku. Kdy bude RU1 od TERASi běžně k dispozici prozatím není jasné.

Vstoupit do diskuze (2)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Redmi Note 15 Pro Satellite
Redmi Note 15 Pro+ má 7000mAh baterii, odolnost, satelitní konektivitu a skvělou cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 19:30
1
Pouzdra TechWoven ve všech barevných kombinacích
Apple chystá náhradu za nepopulární FineWoven příslušenství, známe i jeho barvy
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
7
Tlačítko Camera Control na iPhonu 16
Žádný konec, ale výrazné zjednodušení. Kontroverzní prvek iPhonu přijde o jednu funkci
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 8:00
3

Kapitoly článku