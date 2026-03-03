Surface Pro má nového rivala. ThinkPad X13 to ale bude mít kvůli vysoké ceně těžké

- Lenovo na veletrhu MWC představilo nový tablet s odnímatelnou klávesnicí
- Má stejný form faktor jako Surface Pro, avšak míří spíše na náročnější klientelu
- Cena bude startovat na 50 tisících korunách
Společnost Lenovo přivezla na veletrh MWC spoustu nových zařízení, některá jsou pouze koncepty, jiná jsou určená do koncového prodeje. Ze druhé škatulky pochází tablet ThinkPad X13 Detachable Gen 1 s integrovaným stojánkem a odnímatelnou klávesnicí, což je form faktor, který proslavil Microsoft Surface Pro. Čerstvá novinka od Lenova ale míří na náročnější klientelu, čemuž odpovídá i prodejní cena.
Lenovo ThinkPad X13 Detachable: prémiový hybrid tabletu a notebooku
ThinkPad X13 v mnohém slavnějšího konkurenta od Microsoftu připomíná, a to jak konstrukcí, tak i proporcemi. Tablet má rozměry 290 × 210 × 9,3 mm a váží 1,25 kg včetně přídavného klávesnicového krytu. Kryt není látkový (jako v případě Surface), ale plastový, klávesnice je podsvícená a díky zdvihu 1,5 mm by se na ní mělo psát velmi pohodlně. Součástí krytu je nejen touchpad, ale také ikonický červený trackpad.
ThinkPad X13 je vybaven 13″ IPS displejem s rozlišením 2 880 × 1 920 pixelů (poměr stran 3:2), variabilní obnovovací frekvencí 60/120 Hz a 100% pokrytím gamutu sRGB. Obrazovka je dotyková, a kromě prstů ji lze ovládat stylusem. V rámečku nad displejem se nachází 5Mpx kamerka, kterou doprovází infračervený senzor pro rozpoznávání uživatele podle obličeje, druhou možností biometrického ověření je čtečka otisků prstů v klávesnici.
Na těle tabletu se dále nachází stereoreproduktory s certifikací Dolby Atmos, hlavní 8Mpx kamerka a důležité porty – 2× USB-C (Thunderbolt 4), port na sluchátka a zámek Kensington. Bezdrátová konektivita je pak zastoupena Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G a volitelně i NFC.
Intel Inside
Lenovo oproti Surface Pro vsází na tradiční procesory od Intelu, zatímco Microsoft kompletně přesedlal na ARM. Počítač bude k dispozici s procesory Intel Core Ultra Series 3 Ultra 5, 7 a vPro, které mají dostatečně výkonnou neurální jednotku pro splnění požadavků na Copilot+ PC. Záleží ovšem, zda si do něj nainstalujete systém Windows, alternativně totiž bude nabízena linuxová distribuce Fedora. Tablet bude k dispozici v nepřeberném množství paměťových konfigurací, přičemž ta nejvyšší může obsahovat 64 GB RAM a 1TB úložiště. Akumulátor v těle tabletu má kapacitu 45 Wh, k jeho dobíjení poslouží přiložená 65W GaN nabíječka.
Cena a dostupnost
Lenovo ThinkPad X13 Detachable půjde do prodeje až ve třetím kvartále letošního roku, a to za startovací cenu 1 999 USD (asi 50 tisíc korun s DPH). Bohužel v tuto chvíli nevíme, zda je v ceně i klávesnice a stylus.