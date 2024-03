Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 oficiálně: Microsoft odstartoval novou éru AI počítačů

Microsoft představil nové počítače pro firmy

Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 přinášejí nové funkce ve starých tělech

Hlavním tahákem má být umělá inteligence a displeje s antireflexní úpravou

Spotřebitelské varianty by měly dorazit letos v květnu

Microsoft si na včerejší den připravil prezentaci s podtitulem „New era of work“, v níž se převážně věnoval využití umělé inteligence ve firemním prostředí. Pro tyto účely vybavil dva své nejpopulárnější počítače novými procesory od Intelu, které dokáží s umělou inteligencí nativně pracovat. Mimo nové procesory jsme se dočkali i několika dalších drobných vylepšení.

Nejdříve firmy, poté běžní spotřebitelé

Microsoft se u svých firemních strojů nepouští do žádných velkých experimentů, jednoduše použije to, co už má léty prověřené, aby se zaměstnanci nemuseli potýkat s dětskými nemocemi. Z tohoto důvodu se firemní počítače Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 po konstrukční stránce nijak zásadně neliší od svých předchůdců. Jinak tomu bude u modelů pro běžné spotřebitele, které mají být představeny letos v květnu – u nich se podle posledních spekulací Redmondští více odváží.

Surface Pro 10 pro firmy: starý design, nové funkce

Firemní Surface Pro 10 je sázkou na jistotu. Nabízí osvědčený design, výkonnější procesory a několik dalších specialit. Uvnitř tabletu tikají procesory Intel Core Ultra 5 a 7 U, jejichž součástí je neurální jednotka pro zpracovávání dat umělou inteligencí. Hrubý výpočetní výkon pak má být až o 53 procent vyšší než v případě Surface Pro 9. Tablet lze nově vybavit až 64 GB RAM, úložiště může mít maximální kapacitu 1 TB.

Surface Pro 10 pro firmy dostal do výbavy i novou obrazovku, která je o 33 procent jasnější a má lepší kontrast. Kromě toho Microsoft konečně přidal antireflexní vrstvu snižující odlesky. Nová je i širokoúhlá webkamera s úhlem záběru 114° podporující funkce Windows Studio Effect – rozmazávání pozadí, udržování uživatele v záběru nebo zajištění vždy přítomných očí.

Tablet si také polepšil v oblasti bezdrátové konektivity – nabízen bude s podporou sítí 5G a firmy si budou moci nakonfigurovat i přítomnost NFC čipu se schopností bezpečného ověřování bez hesel. Poslední novinka se týká klávesnicového krytu Type Cover, který se dočkal dedikovaného tlačítka Copilot pro rychlé spuštění AI asistenta.

Surface Laptop 6 pro firmy: notebook s umělou inteligencí

Nový Surface Laptop 6 pro firmy byl upgradován v podobném duchu jako Surface Pro. Microsoft svůj notebook rovněž vybavil procesory Intel Core Ultra 5 a 7, byť v tomto případě se jedná o výkonnější „H“ varianty. Podpora umělé inteligence je samozřejmostí, a to včetně dedikovaného tlačítka Copilot na klávesnici. I Surface Laptop 6 lze nakonfigurovat až s 64 GB RAM a 1TB SSD.

Firemní Surface Laptop 6 bude nabízen ve dvou velikostech – s 13,5 a 15″ displejem, přičemž u obou verzí Microsoft doplnil zobrazovač o antireflexní vrstvu a podporu adaptivního přizpůsobování barev na základě okolního prostředí. U většího modelu se měnila i portová výbava – přidán byl jeden port USB-C (Thunderbolt 4), vybrané modely dokonce obsahují čtečku čipových karet. Ty najdou využití zejména v průmyslových odvětvích a vládních agenturách s potřebou vysokého zabezpečení. U menšího Laptopu se portová výbava neměnila, stále tedy obsahuje jedno USB-C, jedno USB-A, port na sluchátka a magnetický port Surface Connect.

Surface Laptop 6 pro firmy také dostal vylepšenou webkameru – nově natáčí v rozlišení Full HD a díky umělé inteligenci podporuje funkce Windows Studio Effects.

Cena a dostupnost

I když se spekulovalo o tom, že Microsoft bude nabízet nové firemní Surfacy i běžným spotřebitelům, nakonec je bude prodávat pouze komerčním zákazníkům. Pravděpodobně je bude možné zakoupit i prostřednictvím partnerské sítě, avšak zřejmě bude lepší počkat na spotřebitelské varianty, které mají přijít s inovovaným designem, ještě lepšími displeji (Surface Pro 10 má dostat OLED panel) a širší nabídkou procesorů – kromě Intelů se v nich zabydlí i Snapdragony od Qualcommu.

Pokud byste ale stejně dali přednost těmto strojům, budete je moci hledat v obchodech 9. dubna, kdy by měly jít do prodeje. V obou případech cena v USA bude startovat na 1 199 USD (asi 33 900 korun s DPH).