Superslevy udeřily na audio. Levnější je JBL, Marshall i Niceboy

Týden plný zlevněného audia právě začíná. Slevy v řádech stovek až tisíců korun padly na bezdrátové reproduktory a sluchátka, které můžete do neděle 21. 5. nakupovat za výrazně nižší ceny. Mobil Pohotovost zlevnila stovky produktů napřímo a pro jiné si zase připravila exkluzivní slevový kód “audiotyden”, který stačí zadat u vybraných produktů v košíku. Přinášíme vám souhrn těch nejzajímavějších produktů, které rozhodně stojí za pozornost.

JBL, Niceboy, Marshall za top ceny

Řekněme si upřímně, co by to bylo za léto plné venkovních oslav, grilovaček nebo pohody u bazénu bez skvělé hudby? Tak třeba na oblíbeném JBL Charge 5 ušetříte čtyři stovky, JBL Flip 6 pořídíte za 2 691 Kč. Pokud hledáte reproduktor se skvělým poměrem cena/výkon, chybu neuděláte s Niceboy RAZE 3 za 1 439 Kč. Na cesty se bude zase hodit malý výkonný repráček Marshall Willen.

Ty nejzajímavější reproduktory ve slevě:

Bezdrátová sluchátka již od 590 Kč

Sleva rovných tisíc korun padla například na špičková sluchátka Marshall Minor III, o 1 100 Kč levněji pořídíte vlajkovky Galaxy Buds2 Pro a za polovinu i Hive Pins 3 od Niceboy.

Doporučená sluchátka za super ceny:

Kompletní nabídku akčních sluchátek a reproduktorů naleznete zde.