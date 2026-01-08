Stylový Bluetooth repráček za 125 Kč? Ikea takový má, propojit jich lze až 100 naráz

- Ikea na veletrhu CES odhalila malé krychlové Bluetooth repráčky Kallsup
Švédský nábytkářský gigant Ikea na veletrhu CES představil několik novinek, především chytré produkty s podporou standardu Matter – lampy, dálkové ovladače, senzory, chytré žárovky apod. Kromě toho jsme se dočkali i malého designového reproduktoru, jehož síla tkví v absolutní jednoduchosti, a to jak designové, tak i funkční.
Ikea Kallsup: veselé reproduktory, které lze propojovat
Nový repráček z pera švédského designéra Ola Wihlbourga vypadá velmi obyčejně, má tvar ostře řezané drobné krychle stojící na krátkých nožkách. Přední strana patří mřížce reproduktoru, nahoře najdeme dvojici tlačítek pro párování a přehrávání, vzadu se pak nachází USB-C port pro napájení. A to je vše.
Sám o sobě tento repráček žádný velký zvukový zážitek nezprostředkuje, ovšem ta pravá radost začne ve chvíli, kdy jich použijete víc najednou. Tyto reproduktory lze totiž vzájemně párovat téměř donekonečna, najednou jich můžete propojit až stovku. Redaktorka Jennifer Pattison Tuohy ze serveru The Verge si měla možnost vyzkoušet devět reproduktorů v jedné místnosti, a byla ohromena, jak silný zvuk dokázala tato sestava vyprodukovat. Vzájemné párování je velmi jednoduché – stačí chvíli přidržet párovací tlačítko, a během okamžiku se repráček „skamarádí“ se svými sousedy.
Pro malou párty tak postačí „rozházet“ několik těchto reproduktorů po místnosti, a máte o zábavu postaráno. A to nejen hudebně, ale i esteticky, repráčky totiž budou nabízené ve třech atraktivních barvách – bílé, růžové a limetkově zelené. Ikea Kallsup v sobě obsahuje akumulátor, se kterým dokáže hrát na poloviční hlasitost devět hodin, dobíjení probíhá skrze USB-C. Zvuk lze dovnitř dostat pouze jednou cestou, a to prostřednictvím Bluetooth 5.3.
Cena a dostupnost
Ptáte se, kolik peněz budete muset zaplatit, abyste si mohli dopřát zvuk ze stovky reproduktorů Ikea Kallsup najednou? Překvapivě to zase tak velká částka není. Každý jeden totiž v Evropě přijde pouze na 5 eur, což je v přepočtu asi 125 korun. Českou cenu zatím neznáme, dozvíme se ji v příštích měsících – repráček totiž půjde do prodeje až v dubnu letošního roku.