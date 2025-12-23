TOPlist

Styl dostal zelenou. Huawei odhalil tři nové smartphony řady Nova 15

Jakub Karásek
Jakub Karásek 23. 12. 15:00
Huawei Nova 15 Ultra v zelené barvě
  • Huawei posílá na trh novou řadu smartphonů Nova 15
  • Tvoří ji tři telefony střední třídy se zajímavým designem
  • Huawei Nova 15 láká na teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a až 1TB úložiště

Značka Huawei krátce před Vánoci představila novou řadu designových smartphonů Nova 15. Celkem ji tvoří tři telefony – základní Nova 15, vybavenější Nova 15 Pro a vrcholný model Nova 15 Ultra. Ve všech třech případech se jedná o modely střední třídy, u nichž výrobce dbal především na elegantní design. To ale neznamená špatnou výbavu.

Kapitoly článku
Nova 15 Ultra: teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a satelitní konektivita
Huawei Nova 15 Pro: podobný design, ochuzená výbava
Huawei Nova 15: základ bez širokoúhlé kamerky
Ceny a dostupnost

Nova 15 Ultra: teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a satelitní konektivita

Začněme nejprve u nejvybavenějšího kousku, kterým je Huawei Nova 15 Ultra. Tento telefon na první pohled zaujme netradičním provedením zad, která tvoří skleněná plocha s vroubkovanou texturou. V horní části se pak nachází široký modul fotoaparátu se dvěma velkými kruhy – v tom prvním se nachází trojice fotoaparátů, v tom druhém LED blesk. Telefon má v pase příjemných 6,8 mm, váží 209 gramů a pyšní se odolností IP68 a IP69.

Huawei Nova 15 Ultra v ruce uživatelky

Přední strana patří 6,84″ displeji s Full HD+ rozlišením, adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním lokálním jasem 4 000 nitů. Nahoře uprostřed nacházíme oválný výřez obsahující 50Mpx selfie kamerku (clona f/2.0) a 1,5Mpx multispektrální objektiv pro přesné zachycení barev. S touto výbavou telefon neumí rozpoznat uživatele podle 3D skenu obličeje, a proto je telefon vybaven čtečkou otisků prstů v zamykacím tlačítku.

Huawei Nova 15 Ultra v zelené barvě

V modulu na zádech nacházíme následující trojici fotoaparátů:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.4-f/4.0
  • 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 118° a světelností objektivu f/2.2
  • 50Mpx periskopický s 3,7× optickým přiblížením, optickou stabilizací a clonou f/2.2

Ve všech třech případech Huawei používá senzory typu RYYB, kterým k zachycení přesných barev pomáhá 1,5Mpx multispektrální senzor.

Huawei Nova 15 Ultra běží pod taktovkou čipsetu Kirin 9010S, který má poskytovat o 18 procent vyšší výkon než Kirin 8020 v minulé generaci. Tento čip rovněž podporuje satelitní konektivitu, byť využitelnou pouze v Číně. Navzdory tenkému profilu je do telefonu vsazen velký 6500mAh akumulátor, který lze dobíjet jak kabelem (až 100 wattů), tak i bezdrátově (až 50 wattů).

Huawei Nova 15 Pro: podobný design, ochuzená výbava

Druhý představený telefon vypadá prakticky stejně jako model Ultra, dokonce s ním sdílí i část výbavy. Na některých místech ale výrobce šetřil, například na fotoaparátech. Jsou sice umístěny do podobně vypadajícího modulu, avšak ani jeden není s variantou Ultra shodný:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a fixní clonou f/1.8
  • 13Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
  • 12Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací a světelností f/2.4

Huawei Nova 15 Pro v zelené barvě

I v tomto případě se jedná o snímače typu RYYB, které doprovází multispektrální kamerka s rozlišením 1,5Mpx. Ta je rovněž součástí 50Mpx selfie kamerky, jejíž parametry jsou shodné jako u modelu Ultra, to samé můžeme napsat i o displeji a o čipsetu. Akumulátor se rovněž pyšní kapacitou 6 500 mAh, ovšem u tohoto telefonu musíme oželet podporu bezdrátového nabíjení.

Huawei Nova 15 Pro

Huawei Nova 15: základ bez širokoúhlé kamerky

Posledním přírůstkem je základní model, který se od svých sourozenců liší i po designové stránce. Displej neobsahuje oválný, ale pouze kruhový výřez, odlišný je i design fotomodulu na zádech – kruh s čočkami se v tomto případě „smrsknul“ do subtilnějšího vystouplého oválu, který nahoře i dole vyplňují dva samostatné LED blesky. Sestava fotoaparátů je následující:

  • 50Mpx hlavní se světelností f/1.9
  • 12Mpx teleobjektiv pro portréty s optickou stabilizací a světelností f/2.4

Huawei Nova 15 v zelené barvě

Širokoúhlý snímač chybí, jeho pozici zaujímá již známá 1,5Mpx multispektrální kamerka. Selfie kamerka se pyšní rozlišením 50 megapixelů a světelností f/2.4, zabudovaná je do kruhového otvoru 6,7″ displeje s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Čtečku otisků prstů výrobce umístil do zamykacího tlačítka na pravé straně.

Huawei Nova 15 ve fialové barvě

Srdcem Huawei Nova 15 je čipset Kirin 8020, který byl měl nabídnout o 42 procent vyšší výkon než Kirin 8000 v minulé generaci. I tento čip láká na podporu satelitních přenosů. Energii si telefon bere z akumulátoru s kapacitou 6 000 mAh s podporou rychlého 100W nabíjení. Odolnost je v tomto případě „pouze“ IP65.

Ceny a dostupnost

Řada Huawei Nova 15 půjde do prodeje již 27. prosince v Číně, a to za následující ceny:

Model Paměť Cena a CNY Cena v CZK
Huawei Nova 15 256 GB 2 699 CNY asi 9 600 korun s DPH
Huawei Nova 15 512 GB 2 999 CNY asi 10 600 korun s DPH
Huawei Nova 15 Pro 256 GB 3 499 CNY asi 12 400 korun s DPH
Huawei Nova 15 Pro 512 GB 3 899 CNY asi 13 800 korun s DPH
Huawei Nova 15 Ultra 256 GB 3 999 CNY asi 14 200 korun s DPH
Huawei Nova 15 Ultra 512 GB 4 499 CNY asi 15 900 korun s DPH
Huawei Nova 15 Ultra 1 TB 4 999 CNY asi 17 700 korun s DPH

O dostupnosti v ČR zatím nemáme žádné informace.

Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?

Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:

  • Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
  • V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
  • Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
  • Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
  • Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
  • V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
  • V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

