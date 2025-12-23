Styl dostal zelenou. Huawei odhalil tři nové smartphony řady Nova 15

- Huawei posílá na trh novou řadu smartphonů Nova 15
- Tvoří ji tři telefony střední třídy se zajímavým designem
- Huawei Nova 15 láká na teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a až 1TB úložiště
Značka Huawei krátce před Vánoci představila novou řadu designových smartphonů Nova 15. Celkem ji tvoří tři telefony – základní Nova 15, vybavenější Nova 15 Pro a vrcholný model Nova 15 Ultra. Ve všech třech případech se jedná o modely střední třídy, u nichž výrobce dbal především na elegantní design. To ale neznamená špatnou výbavu.
Nova 15 Ultra: teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a satelitní konektivita
Začněme nejprve u nejvybavenějšího kousku, kterým je Huawei Nova 15 Ultra. Tento telefon na první pohled zaujme netradičním provedením zad, která tvoří skleněná plocha s vroubkovanou texturou. V horní části se pak nachází široký modul fotoaparátu se dvěma velkými kruhy – v tom prvním se nachází trojice fotoaparátů, v tom druhém LED blesk. Telefon má v pase příjemných 6,8 mm, váží 209 gramů a pyšní se odolností IP68 a IP69.
Přední strana patří 6,84″ displeji s Full HD+ rozlišením, adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a maximálním lokálním jasem 4 000 nitů. Nahoře uprostřed nacházíme oválný výřez obsahující 50Mpx selfie kamerku (clona f/2.0) a 1,5Mpx multispektrální objektiv pro přesné zachycení barev. S touto výbavou telefon neumí rozpoznat uživatele podle 3D skenu obličeje, a proto je telefon vybaven čtečkou otisků prstů v zamykacím tlačítku.
V modulu na zádech nacházíme následující trojici fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.4-f/4.0
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 118° a světelností objektivu f/2.2
- 50Mpx periskopický s 3,7× optickým přiblížením, optickou stabilizací a clonou f/2.2
Ve všech třech případech Huawei používá senzory typu RYYB, kterým k zachycení přesných barev pomáhá 1,5Mpx multispektrální senzor.
Huawei Nova 15 Ultra běží pod taktovkou čipsetu Kirin 9010S, který má poskytovat o 18 procent vyšší výkon než Kirin 8020 v minulé generaci. Tento čip rovněž podporuje satelitní konektivitu, byť využitelnou pouze v Číně. Navzdory tenkému profilu je do telefonu vsazen velký 6500mAh akumulátor, který lze dobíjet jak kabelem (až 100 wattů), tak i bezdrátově (až 50 wattů).
Huawei Nova 15 Pro: podobný design, ochuzená výbava
Druhý představený telefon vypadá prakticky stejně jako model Ultra, dokonce s ním sdílí i část výbavy. Na některých místech ale výrobce šetřil, například na fotoaparátech. Jsou sice umístěny do podobně vypadajícího modulu, avšak ani jeden není s variantou Ultra shodný:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a fixní clonou f/1.8
- 13Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 12Mpx teleobjektiv s optickou stabilizací a světelností f/2.4
I v tomto případě se jedná o snímače typu RYYB, které doprovází multispektrální kamerka s rozlišením 1,5Mpx. Ta je rovněž součástí 50Mpx selfie kamerky, jejíž parametry jsou shodné jako u modelu Ultra, to samé můžeme napsat i o displeji a o čipsetu. Akumulátor se rovněž pyšní kapacitou 6 500 mAh, ovšem u tohoto telefonu musíme oželet podporu bezdrátového nabíjení.
Huawei Nova 15: základ bez širokoúhlé kamerky
Posledním přírůstkem je základní model, který se od svých sourozenců liší i po designové stránce. Displej neobsahuje oválný, ale pouze kruhový výřez, odlišný je i design fotomodulu na zádech – kruh s čočkami se v tomto případě „smrsknul“ do subtilnějšího vystouplého oválu, který nahoře i dole vyplňují dva samostatné LED blesky. Sestava fotoaparátů je následující:
- 50Mpx hlavní se světelností f/1.9
- 12Mpx teleobjektiv pro portréty s optickou stabilizací a světelností f/2.4
Širokoúhlý snímač chybí, jeho pozici zaujímá již známá 1,5Mpx multispektrální kamerka. Selfie kamerka se pyšní rozlišením 50 megapixelů a světelností f/2.4, zabudovaná je do kruhového otvoru 6,7″ displeje s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Čtečku otisků prstů výrobce umístil do zamykacího tlačítka na pravé straně.
Srdcem Huawei Nova 15 je čipset Kirin 8020, který byl měl nabídnout o 42 procent vyšší výkon než Kirin 8000 v minulé generaci. I tento čip láká na podporu satelitních přenosů. Energii si telefon bere z akumulátoru s kapacitou 6 000 mAh s podporou rychlého 100W nabíjení. Odolnost je v tomto případě „pouze“ IP65.
Ceny a dostupnost
Řada Huawei Nova 15 půjde do prodeje již 27. prosince v Číně, a to za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena a CNY
|Cena v CZK
|Huawei Nova 15
|256 GB
|2 699 CNY
|asi 9 600 korun s DPH
|Huawei Nova 15
|512 GB
|2 999 CNY
|asi 10 600 korun s DPH
|Huawei Nova 15 Pro
|256 GB
|3 499 CNY
|asi 12 400 korun s DPH
|Huawei Nova 15 Pro
|512 GB
|3 899 CNY
|asi 13 800 korun s DPH
|Huawei Nova 15 Ultra
|256 GB
|3 999 CNY
|asi 14 200 korun s DPH
|Huawei Nova 15 Ultra
|512 GB
|4 499 CNY
|asi 15 900 korun s DPH
|Huawei Nova 15 Ultra
|1 TB
|4 999 CNY
|asi 17 700 korun s DPH
O dostupnosti v ČR zatím nemáme žádné informace.
Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?
Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:
- Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
- V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
- Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
- Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
- Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
- V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
- V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.