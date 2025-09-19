TOPlist

Strong spouští promoakci: 3 měsíce internetové televize SledovaniTV v hodnotě 1 197 Kč k vybraným produktům jako dárek

PR článek
PR článek 19. 9. 12:30
Služba SledovaniTV

Společnost Strong, renomovaný výrobce multimediálních zařízení, chytrých televizí, projektorů a síťových řešení, spouští pro české zákazníky atraktivní promoakci. Každý, kdo si v období od 1. září 2025 do 31. ledna 2026 zakoupí vybraný produkt Strong, získá členství u internetové televize SledovaniTV v hodnotě 1 197 Kč. Registrace na základě sériového čísla zakoupeného přístroje je možná až do 28. února 2026 na této adrese.

Moderní televize pro každého

Cílem této akce je umožnit zákazníkům vyzkoušet si, že sledování televize nemusí být omezeno pouze na klasické anténní či satelitní vysílání. SledovaniTV je jedním z největších poskytovatelů internetové televize v České republice a přináší divákům přes 170 kanálů, zpětné zhlédnutí, možnost nahrávek a sledování na různých zařízeních.

Promo akce SledovaniTV

Členství, který zákazníci obdrží, zpřístupní balíček L na 3 měsíce zdarma – běžná cena je 399 Kč/měsíc. To znamená celkový bonus v hodnotě 1 197 Kč.

Na které produkty se akce vztahuje?

Promoakce pokrývá širokou škálu zařízení Strong, díky čemuž si vybere prakticky každý uživatel:

  • Multimediální centra Strong – ideální pro sledování online obsahu, hraní her nebo práci s aplikacemi.
  • Chytré televize Strong – kompletní řešení pro domácí zábavu.
  • Chytré projektory Strong – pro ty, kteří chtějí kino zážitek v pohodlí domova.
  • Tablety Strong W102 a K10MTPlus– mobilní zařízení, na kterých si lze užít nejen SledovaniTV, ale i všechny výhody Androidu.

Speciální bonus: migrace na Android 14

Dalším benefitem, který zákazníky čeká, je plánovaný upgrade multimediálních center Strong na Android 14, jenž proběhne během října a listopadu 2025. Tento krok přinese moderní uživatelské prostředí, vyšší výkon, lepší kompatibilitu s aplikacemi a v neposlední řadě i vyšší úroveň zabezpečení. STRONG tak garantuje, že jejich zařízení zůstanou aktuální a plně připravená pro budoucnost.

Co obsahuje balíček SledovaniTV L?

Balíček L je jedním z nejoblíbenějších tarifů SledovaniTV a nabízí bohatý výběr kanálů i funkcí:

  • 141 TV kanálů – sportovní, filmové, dokumentární, dětské i zahraniční.
  • prima+ LIGHT – streamovací služba plná českých i zahraničních seriálů a filmů.
  • Zpětné zhlédnutí až 7 dní – sledujte pořady, které jste nestihli.
  • Až 4 zařízení současně – každý člen domácnosti si pustí to své.
  • 300 hodin nahrávek – uložte si oblíbené pořady a pusťte si je, kdy chcete.
  • Sledování kdekoliv v EU – na TV, mobilu, tabletu i v prohlížeči.

Pohodlí a flexibilita

SledovaniTV funguje bez složité instalace, kabeláže nebo satelitní paraboly. Stačí připojení k internetu a zábava může začít – ať už doma na velké obrazovce, nebo na cestách prostřednictvím mobilních zařízení.

Strong tak svým zákazníkům nabízí nejen kvalitní hardware, ale i možnost vyzkoušet si moderní způsob sledování televize, který se přizpůsobí jejich životnímu stylu.

Kompletní přehled akce a možnost registrace zařízení najdete zde.

Přehled modelů, na které se akce vztahuje

Smart TV

  • SRT24HG4723C
  • SRT32HD5553
  • SRT32HG4723C
  • SRT32HG6733C
  • SRT40FD5553
  • SRT40FG6733C
  • SRT43UD6593
  • SRT50UD7553
  • SRT50UF8733
  • SRT50UG7773C
  • SRT50UG8773C
  • SRT55UD7553
  • SRT55UF8733
  • SRT55UG7773C
  • SRT55UG8773C
  • SRT65UG8773C

Android Box

  • LEAP-AIR
  • LEAP-S3
  • LEAP-S3 PRO
  • LEAP-S3+
  • LEAP-S3+V2
  • LEAP-S3 PRO
  • LEAP-NEVE
  • SRT41
  • SRT420

Smart projektory

  • MIRA1
  • ESTELLE ONE

Tablety

  • W102
  • K10MTPLUS
Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Zleva: iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro Max
Nestihli jste predobjednat iPhone 17 (Pro)? Čekačka je teď několik týdnů
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
0
Celá rodina iPhonů 17
Máte nový iPhone 17? Tohle byste určitě měli udělat jako první
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:00
6
Snímek ze seriálu House Of Guinness
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (19. 9. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
Podání rukou dvou byznysmenů (ilustrační obrázek)
Nvidia se plácne přes kapsu. Do Intelu investuje 5 miliard dolarů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0

Kapitoly článku