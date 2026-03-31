Stories na dva dny? Instagram testuje převratnou novinku, zadarmo to ale nebude

- Instagram testuje nové předplatné s názvem Plus
- Cenou vyjde zhruba na padesát korun měsíčně a zahrnuje hned několik užitečných vychytávek
- Meta předplatné aktuálně testuje ve vybraných zemích
Funkce Příběhů, nebo chcete-li Stories, patří na sociálních sítích společnosti Meta mezi ty nejoblíbenější. Jejich hlavní premisou je krátká životnost, konkrétně 24 hodin od zveřejnění, čímž se zásadně liší od klasických příspěvků či Reels, které na vašem profilu zůstanou, pokud je ručně nesmažete. Instagram, který platí v portfoliu Mety za průkopníka v oblasti Stories, sice před nějakou dobou představil možnost uložit si oblíbené příběhy do speciální složky připnuté na profil, nicméně pro všechny ostatní stále platí tvrdý 24hodinový limit.
Delší životnost Stories pro předplatitele
To by se ale mohlo již brzy změnit. Instagram totiž začal testování vlastního předplatného s názvem Plus na některých trzích, jehož součástí by mělo být například možnost vytvářet skupiny sledujících pro jednotlivé příběhy, získávat statistiky o opakovaném sledování příběhů, prohledávat seznam uživatelů, kteří si váš příběh prohlédli, zobrazovat náhledy příběhů, prodloužit platnost příběhu o dalších 24 hodin, posílat super srdíčka k příběhům a zvýraznit svůj příběh. To by mohlo být atraktivní především pro aktivní digitální tvůrce a influencery.
Zadarmo to ale nebude. Aktuálně se předplatné Plus objevilo například v Mexiku, na Filipínách či v Japonsku, přičemž ceny za měsíc jsou prozatím poměrně lidové – konkrétně 65 filipínských pesos, 39 mexických pesos či 319 japonských jenů, což je v přepočtu zhruba 50 korun s daní. V zemích, kde se služba testuje, je první měsíc zdarma, což je poměrně standardní přístup.
Není jasné, zda a kdy se testování rozšíří i do dalších zemí, avšak bylo by zvláštní, pokud by se tomu tak dříve či později nestalo. Nevíme ani, zda bude služba zpřístupněna všem, kdy by k tomu mohlo dojít a zda si zachová přesně výše zmíněný výčet funkcí, nebo zda dojde k určitým změnám podle konkrétních regionů.