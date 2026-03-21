Tohle musíte vyzkoušet! Instagram vylepšil sledování Reelů, stačí pouze jeden klik

- Instagram se rozhodl malým, ale zásadním způsobem přepracovat ovládání Reelů
- Zatímco dříve šlo přehrávané video rychle ztlumit, teď jej pro změnu pozastavíte
- Aktualizace se již pomalu šíří mezi uživatele na platformách Android a iOS
Instagram patří mezi nejpopulárnější sociální sítě na světě. Ačkoli původně začínal jako platforma pro sdílení stylizovaných fotografií, momentálně celé síti dominují spíše krátká videa zvaná Reely. Právě na ně se v poslední době Instagram výrazně soustředí, přičemž jejich funkci a podobu nejen postupně vylepšuje, ale také stále více prosazuje v rámci svého algoritmu. Nyní se Reelsy dočkaly dalšího vylepšení, které jistě řada uživatelů ocení.
Vítané vylepšení ovládání v rámci Reels na Instagramu
Instagram představil novou funkci, která má usnadnit interakci s Reelsy. Tato funkce je k dispozici na webu a s nejnovější aktualizací se postupně dostává také do aplikací pro operační systémy Android a iOS. Platforma patřící do portfolia společnosti Meta tuto funkci oznámila prostřednictvím příspěvku na Threads.
„Od dnešního dne můžete jakýkoli Reel pozastavit jediným klepnutím – získáte tak větší kontrolu, více možností, jak se spojit s ostatními, a více času na to, abyste si užili obsah, který máte rádi. Díky této změně se uživatelům po klepnutí na pozastavení zobrazí možnost ztlumit. Díky této nové funkci mohou vaši sledující video pozastavit a mít jistotu, že jim neunikne ani jediný okamžik z vašeho obsahu!,“ stojí v příspěvku na Threads.
Díky této aktualizaci mohou uživatelé nyní Reelsy pozastavit pouhým klepnutím. Dříve klepnutí na Reel místo toho pouze ztlumilo zvuk, přičemž k pozastavení videa bylo nutné podržet prst na obrazovce. V rámci nové aktualizace stačí k pozastavení přehrávání jedno klepnutí, což mění způsob, jakým uživatelé s Reelsy interagují, Nutno podotknout, že rychlé pozastavení přehrávaného videa je přeci jen o něco užitečnější, než rychlé ztlumení, tudíž nové vylepšení lze pochválit.