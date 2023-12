Štědrý den u T-Mobile a O2: rekordní datové přenosy, SMS a hovory v poklesu

Češi o Štědrém dnu odeslali textových SMS méně než v předchozích letech, to samé platí i pro volání

Naopak setrvale roste objem datového provozu

U O2 i T-Mobile meziročně přenos dat stoupl shodně o 24 procent

Začneme operátorem O2. Jeho zákazníci během Štědrého dne v roce 2023 celkem 13 314 965 hovorů, poslali 8 216 977 SMS zpráv a 307 047 MMS zpráv. Nejvytíženějším časem pro volání i odesílání SMS bylo tradičně dopoledne od 10 do 11 hodin. Počet hovorů klesl oproti loňskému roku o 3,4 procent, počet odeslaných textovek pak o 17,3 procent. Narozdíl od volání a textování setrvale roste objem datového provozu – ten se na Štědrý den oproti loňsku zvýšil celkově o 24,9 % na 3 763 900 GB.

Datový provoz každoročně stoupá. V letošním roce jsme dosáhli na Štědrý den rekord – a to 3 763 900 GB dat. Když se podíváme do historie, tak třeba v roce 2018, tedy pět let zpátky, vidíme v porovnání celkového provozu osminásobný nárůst objemu přenesených dat.

Naopak ale klesá počet uskutečněných hovorů a odeslaných SMS zpráv. Před deseti lety, v roce 2013, bylo na Štědrý den v síti O2 odesláno 27 961 240 SMS zpráv. To bylo dvakrát víc než v jakýkoliv běžný pracovní den toho roku. Podobně na tom je i mobilní hlasový provoz. Na Štědrý den v roce 2013 činil počet veškerých hovorů v mobilní síti 15 763 134.

Začátek a konec školního roku

Ovšem tento trend se mění i v rámci celého roku. Vánoce a Nový rok už nejsou nejvytíženější dny v síti z hlediska volání a textování. Počet uskutečněných hovorů byl i letos na Štědrý den zhruba poloviční než v běžný pracovní den a z hlediska počtu spojených hovorů zhruba srovnatelný s víkendovým provozem.

Hodina s největším hlasovým provozem letos překvapivě padla na 4. září a 30. června, tedy na začátek a konec školního roku. V těchto dnech se nejvíce volalo mezi desátou a jedenáctou hodinou dopolední.

Štědrý den u T-Mobile

Datový provoz o Štědrém dnu v síti T-Mobile taktéž meziročně vzrostl téměř o 24 %. Hodina nejvyššího datového provozu byla v čase 21:15 až 22:15.Volalo se o 5,5 % méně než v předchozím roce – celkem se uskutečnilo 7,8 milionů hovorů, nejvytíženější byl čas mezi 10-11 hodinou dopolední, kdy se uskutečnilo přes 1,7 milionů hovorů.

Pro srovnání, nejvytíženější den z pohledu volání v síti T-Mobile proběhl 4. září 2023 (první školní den), kdy se uskutečnilo cca 17,4 milionu hovorů. Počet SMS a MMS každoročně klesá, komunikace s blízkými se přesouvá do on-line prostoru. T-Mobile také přináší zákazníkům každoročně adventní týdny do aplikace Můj T-Mobile, součást čtvrtého adventního týdne byla i neomezená data na víkend, která si v aplikaci vyzvedlo přes 121 tisíc zákazníků.

Televizi Magenta TV včera sledovalo téměř 70 % zákazníků. Stejně jako minulé roky na Štědrý den v televizi nejvíce bodovaly české pohádky. Nejsledovanější tituly byly Láska rohatá, Nesmrtelná teta a Tajemství staré bambitky. Ze zahraniční produkce bodovaly Láska nebeská, Shrek a Sám doma.