Steam ukončuje podporu pro Windows. Pokud máte tuhle verzi, najděte si náhradu

- Populární herní obchod Steam čeká odklon od 32bitové verze Windows
- Konec podpory přijde už v příštím roce
- Podle statistik se nicméně změna dotkne jen mizivého procenta hráčů
Online distribuční platforma Steam patří mezi nejoblíbenější místa pro PC hráče, kam míří za nákupem nových herních skvostů. Pro mnohé se Steam stal synonymem pro online nákup her, přičemž díky funkcím jako Workshop mu dávají nadšenci často přednost před konkurenčními obchody. Valve, které za obchodem Steam stojí, se nyní rozhodlo udělat tlustou čáru za minulostí a přestane podporovat vybrané verze operačního systému Windows.
Steam končí s podporou 32bitových Windows
Konkrétně se jedná o ukončení podpory pro 32bitové verze systému z Redmondu, přičemž podpora pro 64bitové verze Windows 10 a Windows 11 pochopitelně zůstane zachována. Majitelé omezenější varianty Windows se nicméně od prvního ledna 2026 budou muset poohlédnout jinde.
Právě Windows 10 jsou poslední verzí systému od Microsoftu, která nabízí také 32bitovou variantu. Ironií je, že aktuální verze Steam je v současné době 32bitová aplikace pro všechny verze Windows, ale to se zřejmě brzy změní. „Budoucí verze Steam budou fungovat pouze na 64bitových verzích Windows,“ varuje Valve v poznámce podpory. „Tato změna je nutná, protože základní funkce Steam závisí na systémových ovladačích a dalších knihovnách, které nejsou podporovány v 32bitových verzích Windows.“
Změna nejspíše nezasáhne mnoho hráčů vzhledem k tomu, že 32bitová verze podporuje maximálně 4 GB RAM, což není na hraní zrovna dvakrát komfortní, a také s ohledem na skutečnost, že na 32bitových Windows 10 běží jen přibližně 7 procent zařízení. V případě Steamu bude mít odklon od 32bitových Windows pravděpodobně ještě menší dopad. Valve uvádí, že 32bitovou verzi Windows 10 používá pouze 0,01 % všech systémů, které byly nahlášeny v rámci průzkumu Steam Hardware Survey.