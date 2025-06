Steam nečekaně otočil, hráči na macOS získávají mnohem lepší podporu

Valve v poslední beta verzi klienta Steam přidává nativní podporu pro procesory Apple Silicon

Apple se chce s kompatibilitou pro procesory od Intelu definitivně vypořádat příští rok

Starší hry by ale na novějších verzích macOS měly stále fungovat

Digitální distribuční platforma zaměřená na videohry Steam patří mezi největší svého druhu. Poměrně logicky se zaměřuje především na platformu PC, která je z hlediska her nejvíce protěžována, přičemž v posledních letech se Valve snažilo (i skrze svou vlastní distribuci) více zaměřit na linuxové hráče. Trochu stranou zůstávala platforma macOS od Applu, na kterou sice hry vycházejí, avšak jejich počet je mnohonásobně menší, než v případě ostatních platforem. Nyní se Valve rozhodlo, že alespoň částečně tuto křivdu napraví.

Steam konečně bude nativně podporovat Apple Silicon

Desktopový klient Steam totiž sice na macOS najdeme, avšak nativně je kompatibilní pouze s čipsety od Intelu, přičemž na modernějších procesorech z dílny Applu může běžet jen díky překladači Rosetta 2, který je sice efektivní, avšak nativní podpoře se ani zdaleka nevyrovná. Vzhledem k tomu, že počítače od giganta z Cupertina postavené na procesorech od Intelu dostanou v letošním roce poslední velkou aktualizaci systému macOS, je tak trochu na čase, aby se Valve posunulo směrem kupředu.

A tak se také brzy stane. Steam bude v dohledné budoucnosti podporovat procesory Apple Silicon, přičemž tuto podporu už nyní Valve testuje v rámci beta verze desktopového klienta Steam, jak si povšimnuli redaktoři serveru 9to5Mac. Podle nich Valve uvádí, že „klient Steam a Steam Helper nyní běží nativně na čipsetech Apple Sillicon.“ Pro Valve je to důležitý posun také z toho hlediska, že Apple stanovil překladači Rosetta 2 „datum spotřeby“ – v rámci systému macOS bude k dispozici naposledy ve verzi macOS 27, která by měla dorazit v příštím roce.

Poté už Apple nebude podporovat programy a hry napsané pro počítače s procesory od Intelu. Ostatně není se co divit, počítače s procesory Apple Silicon jsou s námi už pět let, což je poměrně dlouhá doba na to, aby se vývojáři přizpůsobili a své aplikace přepsali. O podporu starších titulů ale hráči nepřijdou: „Po uplynutí této lhůty zachováme část funkcí Rosetty zaměřených na podporu starších neudržovaných herních titulů, které využívají frameworky založené na procesorech Intel,“ uvádí Apple.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.