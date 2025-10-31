TOPlist

Startuje JBL Black Friday 2025: ušetřit můžete až 46 procent!

Masivní Black Friday na produkty JBL právě odstartoval

Black Friday je tady, ty nejlepší JBL slevy letošního roku dorazily do obchodů.Pokud jste čekali na moment, kdy si koupíte soundbar s Dolby Atmos, ikonický přenosný reproduktor nebo prémiová sluchátka s Hi-Res Audio za téměř poloviční cenu,ten moment je právě teď.
Toto je 5  nejvýhodnějších dealů. Doporučujeme neváhat, jelikož slevy platí jen do vyprodání zásob. Nečekejte, až bude pozdě!

1. Mega Deal: JBL Tour One M2: luxus pro audiofily se 46% slevou!

  • Toto je největší sleva, jakou JBL kdy na tento vlajkový model nabídlo.
  • Klíčové výhody: Hi-Res Audio, špičkové True Adaptive Noise Cancelling (ANC) a výdrž až 50 hodin.
  • Sluchátka, která konkurují nejlepším modelům na trhu pořídíte nyní is prodlouženou zárukou o 1 rok.
  • Získáte top zvuk s nejvyšší úsporou – téměř za poloviční cenu!

JBL Tour One M2 zakoupíte za pouhých 3 799,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 6 990,- Kč

 2. JBL Tune 520 BT: bestseller, který je nyní levnější o 38 %

  • Praktická sluchátka přes hlavu, ideální na cestování, do školy či práce.
  • Nabízejí až 57 hodin přehrávání a legendární JBL Pure Bass Sound.
  • Toto je jeden z nejlepších dealů pro každodenní poslech hudby
JBL Tune 520 BT je bestseller, který je teď levnější o celých 38 %

JBL Tune 520 BT pořídíte za 799,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 1 299,- Kč.

3. JBL Bar 800: skutečné kino u vás doma (-22 %)

  • Soundbar JBL Bar 800 má skutečný Dolby Atmos a odnímatelné bezdrátové zadní reproduktory, které vás vtáhnou přímo do děje.
  • Ne nadarmo JBL ozvučilo první kina na světě, teď můžete mít tento zvuk doma.
  • S 20% slevou si domácí kino dopřejete za cenu běžného soundbaru a ušetříte víc jak 5 000,- Kč
JBL Bar 800 nyní pořídíte s 22% slevou

JBL BAR 800 zakoupíte za 17 599,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 22 690,- Kč.

4. JBL Partybox Club 120: rozjeďte každou párty (-25 %)

  • JBL je pověstné svými párty reproduktory a právě model CLUB 120 s výkonem až 160 wattů získáte nyní jen za 7 490,- Kč
  • Reproduktor je vybaven dynamickou futuristickou světelnou show se stroboskopickými efekty, které se synchronizují přímo s rytmem hudby.
  • Nabízí až 12 hodin přehrávání a odolnost IPX4 vůči stříkající vodě znamená, že párty se nezastaví ani u bazénu.
JBL Partybox Club 120 láká na 25% slevu

JBL PartyBox Club 120 pořídíte za 7 490,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena: 9 990,- Kč.

5. JBL Live Flex: komfortní sluchátka do uší (-17 %)

  • Elegantní design, adaptivní ANC a Bluetooth 5.3.
  • Spolehlivá sluchátka do uší s výdrží až 32 hodin.
  • Sleva -17% činí z těchto sluchátek perfektní volbu pro každého, kdo hledá skvělý zvuk a pohodlí.
JBL Live Flex: komfortní sluchátka do uší teď seženete se 17% slevou.

JBL Live Flex zakoupíte za 2 499,- Kč na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců. Původní cena 2.999,00 Kč
Pokud jste si přesto nevybrali, mrkněte se na kompletní Black Friday nabídku na www.jbl.cz.

PR článek
