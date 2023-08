Starfield v češtině! Nejočekávanější hra podzimu nabídne lokalizaci, potvrdil distributor

Očekávané RPG Starfield si budou moci zahrát čeští fanoušci ve své mateřštině

Oficiální překlad do češtiny potvrdil server Překlady her a distributor Cenega

Vypadá to ale, že do vydání 6. září se překlad nestihne

Pomalu přichází září a s ním několik ambiciózních videoherních premiér. Že letošní herní podzim bude skutečně našlapaný, dokládá třeba i vydání vesmírného RPG Starfield, které je naplánováno na příští týden. Distributor na českém trhu, kterým je firma Cenega, nyní potvrdil příjemnou novinku – titul bude možné hrát i v českém jazyce.

Starfield si zahrajete v češtině

Oficiální tuzemská lokalizace sice není přímo od autorů hry ze studia Bethesda, nicméně nejde ani o kritizované překlady umělou inteligencí, které hojně propaguje server Pařanský ráj. Podle Cenegy se na češtině pro Starfield již pracuje a na starosti ji mají tvůrci z webu prekladyher.eu. Ti v poslední době přeložili například taktickou strategii Aliens: Dark Descent nebo remake jiného vesmírného hororu, a sice Dead Space.

„Určitě netrpělivě očekáváte recenze na Starfield, ale věděli jste, že si hru budete moc zahrát i česky? Překlady her do toho trochu šláply a tak se můžete těšit na hru i v naší mateřštině,“ napsala Cenega na Facebook. Lokalizaci potvrdily i Překlady her na svém oficiálním YouTube kanále.

Aktuálně probíhá nábor překladatelů a základní organizační agenda. Pokud chcete na češtině pro Starfield pracovat, stačí vyplnit formulář na webu prekladyher.eu. Pokud naopak chcete podpořit překladatele, můžete tak učinit formou peněžitých darů.

Stránku s překladem hry Starfield zveřejnil na prekladyher.eu oficiální profil Překlady her (PH Squad) v úterý 22. srpna, na lokalizaci tak pracují ti nejlepší z nejlepších. Háček je v tom, že překlad pravděpodobně ještě ani nestihl začít, web ukazuje dosavadní nulový postup.

Čeština proto s největší pravděpodobností nestihne oficiální vydání, které je naplánováno na středu 6. září – naopak v tomto termínu se bude s češtinou začínat. Dlužno také podotknout, že čeština bude dostupná pouze hráčům na PC, konkrétně na Steamu.