Kauza kolem češtiny pro Hogwarts Legacy: umělá inteligence hru přeložila za pár dní

Nejmenovaný překladatel zvládl vytvořit češtinu do Hogwarts Legacy za týden

Použil k tomu překladač DeepL na bázi umělé inteligence

Na sociálních sítích se kvůli tomu strhla přestřelka mezi ním a týmem z Lokalizace.net

České překlady her jsou v posledních letech stále vzácnější, především kvůli časové a finanční náročnosti. Nezřídkakdy se překladu musí ujmout fanoušci či amatérské překladatelské týmy, přičemž jinak tomu není ani v případě hitu ze světa čar a kouzel Hogwarts Legacy. Tvůrci z Lokalizace.net dostali od distributora požehnání k tvorbě neoficiálního překladu, avšak ten není jediný, který se na internetu objevil.

Jak upozornil server Zing, Rudolf Pokorný z Pařanského ráje už měl možnost ponořit se do hry s českými texty. Nejedná se však o překlad z Lokalizace.net, ale o dílo překladatele, který si nepřál být jmenován a který využil umělé inteligence DeepL. „V některých případech je potřeba vytáhnout texty, přeložit je v tom překladači a znovu importovat do hry. Všechny texty z této hry jsem nechal přeložit přes překladač DeepL, který je založen na umělých neuronových sítích. Není to ale úplně jednoduché a každý engine to má jinak. Člověk musí umět programovat a pokud je potřeba, tak si nějaké nástroje prostě sám naprogramovat. V minulosti jsem si udělal hned po vydání překlady pro Agony, Vampyr, Sekiro… a od lokalizačních webů jsem za to dostal vždy hrozný hate,“ řekl autor češtiny do Hogwarts Legacy pro Pařanský ráj.

Dnes vychází kompletní čeština do hry Hogwarts Legacy a Pařanský ráj možná založí CZ tým ❤️ 4K HDR

Překlad pochopitelně není z nejkvalitnějších a není problém narazit na celou řadu přešlapů, nicméně samotný fakt, že umělá inteligence byla schopna zhruba tisíc normostran textu přeložit v čitelné podobě takto rychle, je fascinující. Ne všichni ale s tímto tvrzením souhlasí, alespoň podle Pokorného. Ten říká, že tvůrci z Lokalizace.net aktivně šíří komentáře varující před stažením tohoto překladu a údajně mu dokonce zaslali i negativně laděné e-maily.

Samotný tým z Lokalizace.net se na svých facebookových stránkách k těmto tvrzením vyjádřil následovně: „Určitě se k vám dostalo, že prý nějakým způsobem blokujeme nějakou lokalizaci dělanou přes překladač ke hře Hogwarts Legacy a že lžeme o všem možném, snažíme se někoho očerňovat a podobné nesmysly. Opak je ale pravdou a jeden nejmenovaný ‚youtuber‘ veřejně lže o nás i obecně o českých lokalizačních týmech a očerňuje naše jméno bez jakéhokoliv důvodu.“

Hogwarts Legacy - Official Launch Trailer 4K

Zároveň tvůrci prosí komunitu, aby tvrzení Pokorného ignorovala, nicméně připouští, že jej v souvislosti s překladem kontaktovali. „Ano, byl upozorněn na to, že to, co dělá, může ohrozit jakoukoliv budoucí lokalizaci, a za tím si budeme tvrdě stát. Nejde obecně jen o nás, ale o všechny normálně smýšlející budoucí překladatele. Pokud někdo tvrdí opak, je to nepravda, záměrně lže a snaží se nás tím poškodit,“ stojí ve vyjádření.

Pro řadu lidí je problematický fakt, že překlad za pomocí DeepL vznikl bez souhlasu tvůrců. Ačkoli je to na jednu stranu pádný argument, na druhou stranu v Česku vznikají amatérské překlady bez vědomí původních autorů už celou řadu let, přičemž jen ve výjimečných případech se proti této aktivitě komunity někdo postavil.

Obavy panují i o kvalitu překladu. Ta by mohla přispět ke snížení určitého standardu, který se jednotlivci a překladatelské skupiny snaží dodržovat. I když je ve využití umělé inteligence v překladu jistě budoucnost, v dohledné době se bez citelného lidského zásahu neobejde, obzvláště u tak složitého jazyka, jakým je čeština.