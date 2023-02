Očekávaná hra Hogwarts Legacy je venku. Kritici ji hodnotí pozitivně, navzdory kontroverzím Rowlingové

Dlouho očekávaná hra z kouzelnického světa je konečně na pultech obchodů

Kritici i hráči ji hodnotí velmi pozitivně

Na popularitě se nepodepsaly ani kontroverzní výroky J. K. Rowlingové

Den, na který všichni fanoušci světa Harryho Pottera čekali, je konečně tady. Na pultech obchodů se konečně objevila hra Hogwarts Legacy, která všechny potterheady zanese do konce 19. století do Bradavic a širého okolí, tedy dlouho před knižní ságu o dítěti s jizvou ve tvaru blesku na čele. Ačkoli majitelé Deluxe edice se mohli do světa čar a kouzel podívat už v předstihu, pro všechny ostatní je oním dnem dnešek, tedy 10. února.

Hogwarts Legacy - Official Launch Trailer 4K

Watch this video on YouTube

Nutno podotknout, že se jedná pouze o majitelé PC či konzolí aktuální generace, tedy PlayStation 5 a Xbox Series X a Series S. Pokud si chcete Hogwarts Legacy zahrát na starších konzolích PlayStation 4 a Xbox One, musíte si počkat na datum 4. dubna. Majitelé Nintenda Switch pak mají čekání zdaleka nejdelší – ti se dočkají až 25. července letošního roku.

Hogwarts Legacy - Official Cinematic Trailer 4K

Watch this video on YouTube

Z prvních ohlasů jak hráčů, tak kritiků lze vyčíst, že hra se méně zkušenému studiu Avalanche Software vydařila na výbornou. Na serveru Metacritic aktuálně visí souhrnné hodnocení v podobě 85 bodů ze 100 v případě PS5 (Xbox verze dostala 89 a PC 84 bodů), přičemž od uživatelů si hra vysloužila ještě vyšší známku, tedy 9,1 bodů z 10. Hře evidentně neuškodila ani kontroverze okolo spisovatelky J. K. Rowlingové, která je mnohými zatracována pro své údajně transfobní názory, pro které se část hráčů rozhodla tento titul bojkotovat. Nutno podotknout, že autoři hry vyšly v mnoha ohledech LGBT+ komunitě vstříc.

České a slovenské hráče může mrzet absence překladu, který je přeci jen v rámci reálií kouzelnického světa poměrně specifický. Hráči na PC nicméně mohou vyhlížet amatérský překlad od týmu Lokalizace.net, respektive Lokalizácie.sk v případě slovenského jazyka. „Překlad započal a intenzivně se na něm začalo pracovat, hra obsahuje 1000 NS textu, což není úplná tragédie, ale také to není úplně málo. Technicky máme snad vše dořešeno, takže by to neměl být žádný problém ani z tohohle hlediska. Lokalizaci vede zkušená překladatelka Charlotta a její tým, co se k nám, před pár měsíci přidal, takže ani o kvalitu se bát rozhodně nemusíte,“ stojí ve facebookovém příspěvku české překladatelské skupiny.

Hrajete už Hogwarts Legacy v rámci předběžného přístupu, nebo svůj odpis z Bradavic otevřete až dnes? Dejte nám vědět do komentářů.