Vývojáři Hogwarts Legacy mají špatnou zprávu, datum vydání se posouvá

Hogwarts Legacy je bezesporu nejnadějnější videoherní projekt ze světa Harryho Pottera, který vzniká za poslední dekádu. Z několika dostupných trailerů a 14 minutového gameplay videa zvládlo studio Avalanche Software namlsat nejednoho fanouška světa čar a kouzel, že tentokrát dostane plnohodnotný zážitek připomínající filmovou ságu či rovnou knižní veledílo.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022