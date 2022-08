Hogwarts Legacy nakonec letos nevyjde. RPG ze světa Harryho Pottera se však opozdí jen lehce

Od zveřejnění parádní gameplay ukázky kouzelnického RPG Hogwarts Legacy uplynulo téměř půl roku, během kterého se nedočkavcům dostávalo nových informací jen poskromnu. Není proto až takovým překvapením, že se prostřednictvím oficiálních sociálních sítí dozvídáme o zhruba dvouměsíčním odkladu. Titul kvůli němu nestihne původní, blíže neupřesněný termín v průběhu letošní vánoční sezony. Místo toho si však zájemci mohou do kalendářů konečně poznačit konkrétní datum, a to 10. února 2023.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022