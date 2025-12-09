TOPlist

Stále váháte, čím letos o Vánocích překvapit? Máme pro vás 3 tipy na chytré dárky od Huawei pro moderní muže

Tatínkům, dědečkům, bratrům i partnerům – výběr toho pravého vánočního dárku, se kterým na Štědrý den ohromíte, není jen tak. My pro vás však máme radu. Vsaďte na chytré dárky. Přinášíme proto tipy na oblíbené produkty z vánoční nabídky Huawei, díky nimž potěšíte svého blízkého stylovým a zároveň funkčním dárkem, ze kterého se bude těšit ještě dlouho po svátcích.

Do kanceláře i na cesty – chytrá maličkost pro každého

Každá žena dobře ví, že vybírat dárky pro muže je velká výzva. Buď všechno mají, nebo „nic nechtějí”. My pro vás proto máme tip, jak v takových chvílích reagovat – vsaďte na dárky s celodenním využitím, třeba v podobě sluchátek. Přijdou vhod nejen při dojíždění do práce nebo do školy, k vyřizování hovorů v open space kanceláři i v rušné kavárně, ale také ke sportu, a zábavě. Sluchátka představují univerzální chytrý dárek, kterým potěšíte nejednoho člena rodiny napříč generacemi.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC
Huawei FreeBuds SE 4 ANC

Ve vánoční nabídce Huawei objevíte lehká a díky ergonomickému designu v uších i pohodlná sluchátka Huawei FreeBuds SE 4 ANC, která se postarají až o 50 hodin přehrávání hudby. Díky snímání zvuku hned ze tří mikrofonů a funkci blokování okolních ruchů sluchátka zvýrazní tón hlasu a postarají se tak o křišťálově čisté hovory prakticky odkudkoli. Ať už hledáte ideální dárek pro bratra nebo tatínka, se stylovými a pohodlnými sluchátky rozhodně nešlápnete vedle. V rámci Huawei vánoční nabídky seženete FreeBuds SE 4 ANC až do 28. prosince za speciální cenu 1 349 Kč.

Od cyklistiky po turistiku – chytrý parťák pro milovníky sportu

Vánoce jsou ideální příležitostí, jak podpořit sportovní ambice vašich blízkých něčím, co jim skutečně pomůže posunout motivaci i výkon o kus dál. Ať už je váš blízký nadšeným cyklistou, nebo jeho ideální víkendovou aktivitu představuje chození po horských hřebenech, chytré hodinky Huawei Watch GT 6 mu budou perfektním pomocníkem na každém kroku. Díky jejich vysoce odolnému designu a safírovému sklíčku si hravě poradí i s náročnými podmínkami. Nárazy, škrábance, pot ani voda pro ně nepředstavují žádným problém. Watch GT 6 drží tempo s každým dobrodružstvím.

Huawei Watch GT 6
Huawei Watch GT 6

Díky široké nabídce sportovních funkcí a režimů si s hodinkami GT 6 přijde na své každý. Horská střediska pomalu zahajují sezónu, a tak nadšené lyžaře jistě potěší rozsáhlé statistiky – včetně monitoringu rychlosti i ujeté vzdálenosti. Hodinky si však oblíbí i ti, kteří preferují posilovnu, běh nebo cyklistiku.

Smartwatch jsou navíc dostupné hned ve třech barevných provedení: s černým fluoroelastomerovým páskem, v šedé kompozitní kůži nebo v zelené variantě. Jsou tak nejen chytrým pomocníkem ke každé aktivitě, ale i stylovým doplňkem, který nepokazí žádný outfit. V rámci vánoční nabídky Huawei jsou hodinky Watch GT 6 k dispozici za akční cenu 5 669 Kč. Verzi Pro, která zážitek ze sportu posune na ještě vyšší úroveň, pořídíte pak za vánoční cenu 8 549 Kč.

Ohlídejte zdraví vašich blízkých nejen o Vánocích

Zdraví by vždy mělo být na prvním místě. Pokud Vám tedy záleží na zdravotním stavu vašich blízkých, s Huawei Watch D2 rozhodně nešlápnete vedle. Jde totiž o jediné hodinky značky, které kromě klasických sportovních funkcí umí měřit krevní tlak, EKG, hladinu kyslíku v krvi, teplotu pokožky a disponují i ambulantním monitoringem krevního tlaku kdykoli a kdekoli.

Huawei Watch D2
Huawei Watch D2

Nabídnou také měření hladiny stresu a analýzu spánku, což ocení každý muž, který má nonstop plný kalendář. Watch D2 jsou tak skvělou volbou nejen pro aktivní životní styl, ale i pro starší členy rodiny či každého, kdo klade důraz na prevenci. Huawei Watch D2 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei v akční nabídce za 7 999 Kč.

Ať už se rozhodnete pod stromeček zabalit chytré hodinky nebo sluchátka, kompletní nabídku chytrých zařízení za exkluzivní ceny najdete na oficiálních stránkách Huawei. Objevte kouzlo chytrých dárků a nadělte letos svým blízkým smart pomocníky, které jím usnadní jejich každodenní aktivity.

