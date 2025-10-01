Spotify přišlo o svého šéfa, Daniel Ek nicméně ze streamovací služby neodchází

- Švédská streamovací služba bude mít od nového roku hned dva generální ředitele
V odvětví streamované hudby je dlouhodobě jedním z nejsilnějších hráčů švédské Spotify. To je spojeno s jeho zakladatelem a až doposud generálním ředitelem Danielem Ekem. Ten nyní oznámil, že odstupuje z funkce generálního ředitele, takřka dvě desetiletí po založení této celosvětově úspěšné platformy. Ek přejde 1. ledna příštího roku do funkce výkonného předsedy společnosti a jeho místo generálních ředitelů zaujmou spolupředsedové Spotify Alex Norström a Gustav Söderström.
Nové vedení streamovací platformy Spotify
„Jako výkonný předseda budu věnovat více času dlouhodobým záležitostem: strategii, alokaci kapitálu, regulačním opatřením a rozhodnutím, která budou formovat příští desetiletí Spotify,“ uvedl Ek ve svém prohlášení. „Gustav a Alex budou i nadále pod mým vedením a budeme úzce spolupracovat s naší správní radou.“ Kromě řízení Spotify se Ek nyní zaměří také na své další obchodní aktivity. V červnu Ekova investiční společnost Prima Materia investovala 600 milionů eur (asi 14,5 miliard korun) do německého výrobce dronů Helsing, kde Ek působí jako předseda představenstva. S odkazem na konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem Ek tehdy řekl, že „existuje obrovské povědomí o tom, že novým bojištěm jsou nyní skutečně umělá inteligence“.
Několik umělců, včetně Deerhoof, Massive Attack, Xiu Xiu, Godspeed You! Black Emperor a King Gizzard and the Lizard Wizard, stáhlo své hudební katalogy ze streamovací služby Spotify po investici Eka do Helsing. V rozhovoru pro The Verge bubeník Deerhoof Greg Saunier řekl, že kapela „nechtěla, aby naše hudba, a zejména náš hudební úspěch, financovaly bojové technologie umělé inteligence“.
Norström v současné době zastává funkci obchodního ředitele Spotify, zatímco Söderström vede produktové a technologické odvětví Spotify. Ek říká, že jeho nová role výkonného předsedy odráží evropské uspořádání a že si zachová praktický přístup k utváření budoucnosti společnosti. Podle člena představenstva Spotify Woodyho Marshalla společnost Spotify na těchto změnách ve vedení interně pracovala již několik let, přičemž celé představenstvo má údajně velkou důvěru v nové vedení.