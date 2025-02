Spotify je v černých číslech, počet předplatitelů vzrostl o 11 procent

Švédský streamovací gigant Spotify ohlásil finanční výsledky

Počty aktivních uživatelů a předplatitelů výrazně vzrostly

Cena akcií v reakci vystoupala na historická maxima

Streamovací službu Spotify patrně není potřeba dopodrobna představovat. Švédská firma bez nadsázky změnila způsob, jakým konzumujeme hudbu a v mnoha ohledech stanovila standard pro ostatní hráče na trhu. Není ovšem žádným tajemstvím, že se firmě Daniela Eka po finanční stránce mnohdy už tak dobře nedařilo. Nyní Spotify oznámilo výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2024 a rozhodně se dá říci, že se jí daří – poprvé za celý rok vykázala zisk, přičemž uživatelé, předplatitelé, příjmy i výnosy rostou.

Spotify se nadmíru daří

Dokonce i samotný zakladatel a generální ředitel Spotify Daniel Ek říká, že je nadšený z toho, co přijde v roce 2025. Není přitom těžké uhodnout proč: jsou zde totiž poměrně jasné signály, že se služba konečně postaví na vlastní nohy. Je zřejmé, že investice Spotify do podcastů, audioknih a videoobsahu se vyplácejí, neboť úspěšně diverzifikovala svůj záběr i mimo klasické streamování hudby. Ačkoli spousta uživatelů stále čeká na streamování hudby ve vysoké kvalitě, pro Spotify evidentně není v současné chvíli náročnější publikum prioritou.

Počet aktivních uživatelů Spotify se loni zvýšil na 675 milionů, což znamená meziroční nárůst o 12 %. Počet předplatitelů vzrostl na 263 milionů, což představuje 11% nárůst, přičemž celkové příjmy se zvýšily o 16 % a dosáhly 4,2 miliardy eur (cca 105 miliard korun). Provozní příjmy rovněž vzrostly na 477 milionů eur (cca 12 miliard korun), což není překvapivé, když Spotify expandovalo do dalších oblastí zahrnující hudební videoklipy, videopodcasty, audioknihy, živé akce, funkci Daylist, umělou inteligenci a řadu dalších. To, co Spotify v současné době dělá evidentně funguje, a proto plánuje pokračovat v růstu udržitelnosti služby až do roku 2025.

Spotify uvádí, že v loňském roce bylo hudebnímu průmyslu vyplaceno 10 miliard dolarů (cca 241 miliard korun), přičemž od založení společnosti to bylo celkem 60 miliard (cca 1,4 bilionu korun). Stále se však objevují stížnosti, že umělci nejsou dostatečně placeni – k tomu přispěla také loňská změna, že Spotify nebude platit nikomu, kdo nedosáhne 1 000 streamů za rok. S nově ohlášenými výsledky vzrostla Spotify i cena akcií, které se vyšplhaly na historická maxima, což je drastická změna oproti rekordním minimům, která společnost zaznamenala v roce 2022.