Spor o soukromí: Německo požaduje změny klíčové funkce v iOS

- Funkce App Tracking Transparency chrání uživatele před sledováním aplikací třetích stran
- To se pochopitelně nelíbí poskytovatelům reklam, kteří nemohou efektivně cílit svá sdělení
- Některé země EU v čele s Německem tlačí na Apple, aby funkce zmizela z iPhonů
Pokud si ceníte svého soukromí, jistě máte v oblibě nenápadnou funkci v rámci iOS s názvem App Tracking Transparency (ATT). Ta ve stručnosti dá uživatelům na výběr, zda chtějí svá data zasílat vývojářům aplikací, například kvůli cílení reklamy, či nikoli. Poměrně překvapivě je tato funkce trnem v oku Německa. To nyní vyhodnocuje změny navrhované Applem s cílem vyřešit antimonopolní obavy týkající se této funkce.
Apple brání soukromí uživatelů před Evropskou unií
Apple chystá úpravu výzvy k souhlasu pro své vlastní služby a pro aplikace třetích stran směrem k neutrálnímu tónu, přičemž sjednotí formulace, obsah a vizuální podobu těchto zpráv. Apple také plánuje zjednodušit proces získávání souhlasu, aby vývojářům usnadnil získávání souhlasu uživatelů se zpracováním údajů souvisejících s reklamou. Na začátku tohoto roku Apple oznámil, že možná bude muset odstranit ATT z Evropské unie. „Intenzivní lobbing v Německu, Itálii a dalších evropských zemích nás může donutit tuto funkci stáhnout, což bude na úkor evropských spotřebitelů,“ uvedl Apple.
Německo poprvé zahájilo vyšetřování funkce App Tracking Transparency v roce 2022 po stížnostech inzerentů a v únoru 2025 německý Spolkový kartelový úřad předběžně rozhodl, že Apple zneužil své tržní síly a vytvořil si preferenční zacházení. Podle německých regulačních orgánů omezení Applu výrazně ztížila vývojářům přístup k uživatelským údajům relevantním pro reklamu.
Funkce App Tracking Transparency, zavedená v roce 2021, umožňuje uživatelům iPhone a iPad rozhodnout, zda aplikacím povolí sledovat jejich aktivitu v jiných aplikacích a na webových stránkách pro reklamní účely. Uživatelé si mohou vybrat, zda aplikacím povolí žádat o svolení, nebo zda sledování zcela vypnou.
ATT brání aplikacím v přístupu k reklamnímu identifikátoru zařízení Apple bez výslovného souhlasu spotřebitele, takže aplikace nemohou sledovat, co uživatelé dělají, a používat tato data pro cílení reklam. ATT není oblíbená u inzerentů a zprostředkovatelů dat, avšak Apple se snaží přesvědčit Německo a další země EU, aby mu umožnily pokračovat v nabízení ATT spotřebitelům.