Špičkové Huawei Watch GT 6 Pro unikají pár dní před premiérou. Známe vzhled, parametry i cenu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 9. 10:30
0
Huawei Watch GT5 Pro
  • Huawei tento pátek představí nové chytré hodinky Watch GT6
  • Do prodeje půjdou tři různé modely pro pány i dámy
  • Ceny v Evropě budou startovat na 259 eurech (cca 6 300 Kč)

Značka Huawei na konci tohoto týdne představí nové chytré hodinky. Slavnostní premiéra se uskuteční v pátek 19. září, ovšem díky webu Xpertpick si můžeme chystané hodinky prohlédnout již dnes, a to ve všech třech verzích v několika barevných variantách.

Huawei Watch GT 6 (Pro)

Řada hodinek Huawei Watch GT 6 bude obsahovat tři různé modely – základní GT 6 ve dvou velikostech, a pak vrcholovou variantu GT 6 Pro. Základní model má být k dispozici v diametrech 41 a 46 mm, přičemž každá velikost bude určena do jiné cílové skupiny. Jednoduchý lehký design menší varianty je na první pohled určen spíše na něžnější zápěstí, zatímco 46mm model je o poznání robustnější a agresivnější.

Tomuto rozdělení odpovídají i barvy – menší model je vyobrazen ve zlaté a růžové barvě, zatímco větší v černé a stříbrné. Podle nedávného úniku informátora Ice Universe by ale barevných kombinací mělo být více.

Co se týče parametrů, máme se těšit na následující:

  • 41mm model – 1,32″ OLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů, tloušťka 10 mm, hmotnost 37,5 g, kapacita akumulátoru 540 mAh
  • 46mm model – 1,47″ OLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů, tloušťka 11 mm, hmotnost 51 gramů, kapacita akumulátoru 847 mAh

Oba modely mají dostat do výbavy 64GB uložiště a široké množství senzorů – akcelerometr, gyroskop, kompas, barometr, senzor okolního světla, senzor hloubky, snímač tělesné teploty, tepové frekvence a EKG. Chybět nemá ani NFC, GPS, mikrofon a reproduktor, přičemž hodinky bude možné použít na telefonování, placení, a dokonce i prý zastoupí i klíče od auta. Akumulátor v hodinkách má nabídnout příjemnou výdrž 21 dní.

Vrcholný model Huawei Watch GT 6 Pro má nabídnout víceméně stejné parametry jako 46mm základní model, ovšem ještě v robustnějším těle s tloušťkou 11,2 mm. Velikost, parametry displeje i kapacita akumulátoru mají být totožné, stejně tak i plejáda senzorů.

Známe evropské ceny

Hodinky Huawei Watch GT 6 mají být v Evropě dostupné za následující ceny:

  • Watch GT 6 41mm za 259 eur (asi 6 300 korun s DPH)
  • Watch GT 6 46mm za 279 eur (asi 6 800 korun s DPH)
  • Watch GT 6 Pro za 379 eur (asi 9 200 korun s DPH)
