Špatné zprávy z Číny: titanové Xiaomi 14 Pro se nebude prodávat v Česku

Xiaomi 14 Pro s největší pravděpodobní nezamíří na evropské trhy, tedy ani do ČR

Prý jde o hotovou věc, Xiaomi totiž ukončilo práci na globální verzi HyperOS pro tento model

Podle informací od zdroje blízkého společnosti Xiaomi není úplně zaručeno, že řada Xiaomi 14 v blízké době zamíří i do Evropy, tím pádem i do České republiky. Židle se nyní začala kývat hlavně pod vrcholným provedením Xiaomi 14 Pro. Dle několika věrohodných zdrojů jde dokonce o fait accompli – telefon zůstane exkluzivní pro Čínu.

Xiaomi 14 Pro nebude v Česku

„Společnost Xiaomi neuvede Xiaomi 14 Pro na globální trhy. Stojí za tím mnoho důvodů. Oficiální server Xiaomi potvrdil, že Xiaomi 14 Pro zůstane exkluzivní pro Čínu,“ uvedl server Xiaomiui jako jeden z prvních, právě s odkazem na zdroj blízký čínské společnosti.

Znamenalo by to, že uživatelé v Evropě (ani jinde po světě) si nebudou moci vyzkoušet jeden z nejzajímavějších telefonů současnosti. Xiaomi 14 Pro nabízí například AMOLED panel s 2K rozlišením, 120W nabíjení kabelem, kameru s clonou f/1.46 a v nejvyšším provedení i stylové titanové provedení.

Co jsou důvody toho, proč Xiaomi 14 Pro nezamíří do Evropy? Xiaomiui cituje úniky přímo od výrobce, které poukazují na to, že Xiaomi ukončilo vývoj globální verze HyperOS právě pro tento model. Rovněž došlo k ukončení beta testování globálního HyperOS pro Xiaomi 14 Pro, které probíhalo dva měsíce (prakticky od uvedení v říjnu).

A co základní Xiaomi 14?

Dobrou zprávou alespoň zůstává, že základní model Xiaomi 14 je stále na cestě do Evropy. Dle stejného zdroje stále probíhají práce na globální verzi HyperOS pro tento telefon, společnost Xiaomi eviduje hned tři testovací verze nového systému: OS1.0.1.0.UNCEUXM, OS1.0.1.0.UNCMIXM a OS1.0.0.8.UNCINXM.

Bohužel ale nevíme, kdy k oficiální premiéře na evropských trzích dojde. Některé zdroje se zmiňují o lednu 2024, což by znamenalo, že Xiaomi má zájem přivést do Evropy svou vlajkovou loď ještě před vypuknutím technologického veletrhu MWC v Barceloně, který se koná na konci února.