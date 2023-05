Špatná zpráva pro fanoušky The Last of Us. Chystaný multiplayer je v problémech

Očekávaná online hra ze světa The Last of Us přišla o značnou část vývojářů

Panovaly obavy, že projekt nebude z dlouhodobého hlediska dostatečně výdělečný

Společnost Sony výrazně snížila počet vývojářů, kteří ve studiu Naughty Dog několik let pracují na očekáváné multiplayerové hře ze světa populární postapokalyptické značky The Last of Us. Důvodem má být přehodnocení kvality a dlouhodobého finančního potenciálu projektu. Informaci přinesl novinář Jason Schreier z magazínu Bloomberg. Vývojářské studio krátce před vydáním článku na sociálních sítích zveřejnilo otevřený dopis, ve kterém prosí hráče o trpělivost.

Dosud bezejmenný projekt, který fanoušci překřtili na „Factions“ podle názvu povedeného online režimu z první hry, nedávno prošel interním hodnocením, na jehož základě mělo dojít k citelnému zmenšení vývojářského týmu, tvrdí Schreier s odvoláním na čtveřici nejmenovaných zdrojů. Ačkoliv tedy hra nebyla zrušena, řada vývojářů byla přeřazena k jiným projektům. Potíže s vývojem naznačil i zmíněný dopis od studia Naughty Dog, podle něhož na vývoj hry potřebuje více času.

Režim pro více hráčů je ve vývoji řadu let. Původně měl být součástí The Last of Us: Part II (2020), avšak s rostoucími ambicemi se jej tvůrci rozhodli přetvořit ve svébytný projekt. Japonská společnost se před časem pustila do následování trendu „her jako služeb“, které jsou navrženy tak, aby v nich hráči utráceli peníze i dlouho po zakoupení. Jejich průběžným hodnocením pověřila své studio Bungie – specialistu na online hry –, které si nebylo jisté, zda online The Last of Us dokáže zaujmout hráče z dlouhodobého hlediska.

Snaha vstoupit na trh s online hrami byla patrná i z nedávno odvysílané prezentace PlayStation Showcase. Došlo během ní k oznámení čtyř různých exkluzivních titulů se zaměřením na multiplayer, za což si společnost od řady fanoušků vysloužila kritiku. Ve studiu Naughty Dog však vznikají i další hry, mezi nimi i nový příběhový blockbuster.