Soutěž o nový Galaxy S. Buďte mezi prvními, kdo bude vlastnit novinku Samsung

PR článek 11. 2. 19:49
Banner k akci Samsung Galaxy Unpacked

Den D pro fanoušky Samsungu se blíží. Ve středu 25. února proběhne oficiální premiéra nové vlajkové lodi, která opět posune hranice mobilních technologií. A vy máte možnost ji vyhrát. Mobil Pohotovost startuje soutěž o nový Samsung, díky které se můžete zařadit mezi první majitele špičkové novinky.

Jak soutěžit?

Je to jednoduché, stačí udělat tři kroky:

  • Navštivte stránku cz/galaxyunpacked
  • Vyplňte svůj kontaktní e-mail
  • V doručené zprávě potvrďte svou e-mailovou adresu

Soutěž probíhá do 25. února do 19:00, tedy přesně do startu premiéry Galaxy Unpacked. Výherce bude vylosován v následujících dnech, nejpozději do týdne od ukončení soutěže, a kontaktován bude prostřednictvím zadaného e-mailu. Pokud by Samsung novou řadu Galaxy náhodou nepředstavil, vítěz si bude moci vybrat jakékoli zařízení Samsung v hodnotě do 25 000 Kč.

Co můžete vyhrát?

Nový Samsung Galaxy znovu posune možnosti umělé inteligence, fotoaparátu, displeje i celkového výkonu na vyšší úroveň. Očekává se, že půjde o jeden z absolutně nejlepších – možná vůbec nejlepší – Android telefon současnosti.

Sledujte premiéru živě

Registrací do soutěže se zároveň přihlásíte k odběru novinek, takže vám neuniknou žádné informace o nové rodině Samsung. Premiéra proběhne ve středu 25. 2 od 19:00 a sledovat ji můžete na mp.cz/galaxyunpacked – krátce před začátkem bude na stránce zveřejněno video s živým přenosem události.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

