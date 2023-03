Soutěž o dvě vstupenky na konferenci WebExpo 2023

V dubnu v Praze proběhne již 15. ročník konference WebExpo

Našim čtenářům nabízíme exkluzivní soutěž o dvě vstupenky

Standardní cena vstupenky je 7 500 Kč, konference se koná od 19. – 21. dubna

Ve spolupráci s pořadateli konference WebExpo, jejíž jsme mediálním partnerem, jsme pro vás připravili soutěž o dvě vstupenky na patnáctý ročník této populární akce. V případě, že se chcete zařadit do soutěže a získat vstupenku na WebExpo, stačí pouze vyplnit připravený soutěžní formulář. Celkem rozdáme dvě vstupenky, každá je v hodnotě 7 500 Kč.

Na třídenní akci zamíří do Prahy celkem 96 přednášejících a mentorů, kteří předají zkušenosti ze své práce pro Google, Microsoft, SAP, Revolut, Oracle, Miro nebo Booking.com. Designéři, kteří kódují. Kodéři, kteří řídí UX. Marketéři, kteří navrhují design. Patnáctý ročník WebExpo zve do Prahy světové špičky technologických profesí, které vidí i za hranice své specializace. Konference se letos koná v termínu od 19. do 21. dubna. Vyhraná vstupenka vás opravňuje ke vstupu na všechny konference, které proběhnou 19. a 20. dubna. Vstupenka nezahrnuje vstup na workshopy, které budou probíhat 21. dubna.

V případě, že vás letošní ročník zaujal a chtěli byste se jej zúčastnit, není nic jednoduššího, než zkusit své štěstí v naší soutěži. Z došlých odpovědí vybereme dvě nejoriginálnější, jejichž autoři či autorky vstupenku získají. Soutěž končí v neděli 2. dubna ve 23:59. Jména výherců po ukončení zveřejníme v tomto článku.