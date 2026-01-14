TOPlist

Soudní bitva bývalých zaměstnanců Rockstaru: po studiu chtěli peníze, soud byl proti

Marek Bartík
Marek Bartík 14. 1. 12:00
Ambrosia
  • Bývalý zaměstnanci studia Rockstaru neuspěli u soudu s žádostí o vyplacení ušlých mezd
  • Herní studio na konci loňského roku propustilo 31 lidí kvůli úniku důvěrných informací o vývoji GTA 6
  • Propuštění pracovníci se brání a tvrdí, že je Rockstar vyhodil ve snaze potlačit vznikající odbory uvnitř studia

Britský soud zamítl žádost bývalých zaměstnanců studia Rockstar North, kteří se domáhali vyplacení ušlých mezd po dobu trvání soudního řízení, které už několik týdnů hýbe herním průmyslem. Vývojářské studio na konci loňského roku propustilo přes 30 pracovníků pro závažné porušení pracovních podmínek. Zástupci Rockstaru tvrdí, že zaměstnanci sdíleli důvěrné informace na privátním Discordu odborové organizace Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB). Propuštění lidé naopak tvrdí, že se firma snažila překazit jejich snahu o vytvoření odborů.

Boj proti únikům

Spor bývalých zaměstnanců s herní firmou tím sice nekončí, v cestě jim však stojí nové překážky. Soud mimo jiné zjistil, že k discordovému serveru měli přístup i uživatelé, kteří neměli s herním studiem nic společného. V takovém případě nelze vyloučit, že se k interním materiálům z vývoje GTA 6 a dalším důvěrným informacím mohli dostat například novináři.



Gta 6 10



Nepřehlédněte

Internet zaplavila falešná videa z GTA 6. Mezi AI výtvory se ale objevily i skutečné záběry

Propuštěným pracovníkům se podle agentury Bloomberg nepodařilo dostatečně přesvědčit soudkyni Frances Eccles, že je Rockstar propustil ve snaze rozprášit formující se odbory. Skupina bývalých zaměstnanců sice nedostane náhradu za ušlou mzdu, avšak stále může obhajovat své postoje v rámci budoucích soudních slyšení.

V hlavní roli server na Discordu

Zaměstnanci, kteří se přihlásili na odborový server na Discordu, tvrdí, že zde diskutovali pouze o problémech na pracovišti a platových podmínkách. Soudkyně Eccles se však zatím kloní spíše na stranu studia, a to zejména na základě seznamu čítajícím 350 členů serveru. Zaměstnanci Rockstaru tvořili pouze polovinu, přičemž mezi zbývajícími členy figuroval také novinář, který v minulosti publikoval článek o GTA. Celkem tři lidé navíc vůbec nebyli členy IWGB a řady zaměstnanců studia se propouštění netýkalo.

Gta 6 Leak
Rozhodnutí soudu vzbudilo otázky ohledně možné pravosti těchto informací o GTA 6. Na sociální síti X je před časem sdílel uživatel s přezdívkou Gameroll, který v minulosti správně předpověděl příjmení obou protagonistů

Rockstar rozhodně nemá vyhráno

Herní studio však rozhodně nemá vyhráno. Soudkyně například vyjádřila pochybnosti ohledně způsobu, jakým byly zaměstnanci propuštěni, tedy bez řádného vyšetřování nebo možnosti odvolání. Zástupci studia také dosud nevysvětlili, jak přesně je působení bývalých pracovníků na Discordu poškodilo.

Navzdory počátečnímu neúspěchu je prezident IWGB Alex Marshall „více než kdy dřív přesvědčený, že soud nakonec označí úmyslný pokus Rockstaru zničit odborovou organizaci nejen za nespravedlivý, ale i protiprávní“. Zástupci Rockstar Games mezitím pro Bloomberg uvedli, že rozhodnutí soudu o nevyplacení mezd považují za potvrzení postoje studia.

