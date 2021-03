Sonos Roam je odolný přenosný reproduktor s desetihodinovou výdrží

Značka Sonos představila svůj nejmenší přenosný reproduktor, který využijete nejen na cestách, ale samozřejmě jej můžete začlenit i do svého domácího audio systému kalifornské společnosti. Sonos patří mezi jednoho z nejlepších výrobců multi-room ozvučení a jeho produkty se vyznačují špičkovým zvukem a precizním dílenským zpracováním, a také spolu samozřejmě v rámci jednotlivých místností umějí perfektně komunikovat.

V portfoliu najdete soundbary Sonos Beam či Sonos Arc, klasické reproduktory Sonos One či Sonos Five, basový reproduktor Sonos Sub či přenosný reproduktor Sonos Move, který byl představen v roce 2019 a jako první nabídl i možnost připojení i skrze Bluetooth.

Do kategorie přenosných reproduktorů patří i právě odhalená novinka Sonos Roam, která má ale o poznání kompaktnější rozměry a nižší hmotnost. Sonos Move se díky 3kg hmotnosti pro časté přenášení až tolik nehodil – ideální byl zejména pro přenášení z domu na terasu. A právě toho proto se Sonos rozhodl představit model Roam, který má hmotnost 430 gramů. Jeho celkové rozměry jsou 168 x 62 x 60 mm.

Novinku jsme zatím neměli možnost otestovat, nicméně podle tiskové zprávy výrobce se má jednat o jejich nejchytřejší a nejuniverzálnější reproduktor, který by měl sloužit jako vstupenka do světa multi-room řešení Sonos. To ale neznamená, že bude levný; naopak, jeho cena je klasicky sebevědomě „sonosovská“.

Přes Bluetooth rozehraje celý váš systém

V případě, že Roam používáte doma, automaticky se přes Wi-Fi připojí k vašemu Sonos systému. Jakmile jej s sebou vezmete do terénu, přepne se na Bluetooth a automaticky se připojí k vašemu telefonu.

Díky nové funkci Sound Swap stačí na reproduktoru podržet tlačítko Přehrát/pozastavit, čímž se „přepnete“ na nejbližší reproduktor ve vašem systému. Zajímavou novinkou je možnost využít Roam jako zdroj zvuku pro váš celý multi-room systém. Jednoduše tak lze z telefonu do Roamu posílat hudbu přes Bluetooth a z něj přes Wi-Fi dále do zbývajících reproduktorů v domácnosti (nastavení se provádí přímo v mobilní aplikaci).

Vylepšená akustika a automatická kalibrace

Stejně jako u jiných reproduktorů, i zde výrobce slibuje promyšlenou akustickou architekturu, která má zajistit kvalitní a dostatečně prokreslený zvuk s maximální čistotou, hloubkou a plností.

Jak při připojení přes Bluetooth, tak i skrze Wi-Fi je k dispozici funkce Trueplay, se kterou se reproduktor vždy zkalibruje tak, aby v daném prostředí poskytoval co nejlepší zvuk. A jak to probíhá? Reproduktor jednoduše přehraje testovací zvuk, který se odposlechne skrze vestavěný mikrofon – podle charakteristiky dané místnosti se pak nastaví zvuk z reproduktoru.

„Na to, že je Roam malý přenosný reproduktor, nabízí originální zvuk srovnatelný s velkými reproduktory. Nezní nuceně ani uměle, což je poklona jeho technickému řešení. Je jedinečný ve své třídě, protože podává výkon jako pečlivě vyladěný systém, a ne jako megafon,“ přibližuje zvuková inženýrka Emily Lazar, která za svoji práci získala cenu Grammy a je členkou Sonos Sound Boardu.

Vestavěný mikrofon má ještě další funkci – využít jej lze také pro ovládání vaší chytré domácnosti skrze Alexu od Amazonu či Google Assistanta. Nechybí samozřejmě ani podpora pro Apple AirPlay 2.

Voděodolné tělo a až 10 hodin na jedno nabití

Reproduktor Roam se bude prodávat ve dvou barevných variantách – tmavé Shadow Black a světlé Lunar White. Roam má trojúhelníkový tvar a pyšní se stupněm krytí IP67, takže mu nevadí voda. Navíc disponuje silikonovými krytkami a tlačítky, které jej chrání při pádech a nárazech. Reproduktor lze na povrch položit jak vertikálně, aby zabíral co nejméně místa, tak samozřejmě i klasicky horizontálně. Při běžném provozu výrobce slibuje výdrž 10 hodin, případně až 10 dní v pohotovostním režimu.

Při nabíjení můžete Roam připojit buď k magnetické bezdrátové nabíječce značky Sonos, která se bude prodávat samostatně za zhruba 1 300 Kč, nebo k libovolné bezdrátové nabíječce Qi. Případně jej lze dobít skrze USB-C kabel, který je součástí balení. Na českém trhu bude reproduktor dostupný od 20.dubna za cenu 4 890 Kč včetně DPH. Objednat jej bude možné na webu Sonos.com, případně u vybraných prodejců.