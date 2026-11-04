Sonos Ace Ultra recenze: pohodlí mě přesvědčilo a výraznější zvuk potěšil

- Otestoval jsem nejnovější generaci sluchátek od Sonosu, která navazuje na původní model Ace
- Propojení s kompatibilními reproduktory a soundbary Sonos patří k hlavním důvodům, proč o Ace Ultra uvažovat
- Oficiální cenovka je 12 690 Kč, u většiny prodejců je ale seženete za 10 990 Kč
Sonos Ace Ultra mě při testování zajímala především jako sluchátka pro každodenní používání. U modelu za více než deset tisíc korun totiž očekávám vedle dobrého zvuku také pohodlí, rozumné ovládání a výbavu, kterou reálně skutečně využiji. V těchto ohledech na mě Ace Ultra udělala dobrý dojem. Pár výhrad mi ale zůstalo, zejména ke skladnosti a k tomu, jak přesvědčivě dokážou svou cenu obhájit bez využití dalších zařízení Sonos. Nicméně do budoucna bude dávat další smysl pro pořízení chystaná integrace do nové softwarové platformy Sonos 27, na kterou budou produkty Sonosu postupně přecházet.
Design a zpracování9.6/10
Výkon a optimalizace9.6/10
Hardwarová výbava9.5/10
Fotografie a video9.6/10
Výdrž baterie9.5/10
Klady
- pohodlnost při delším nošení
- plný a důrazný zvuk
- kvalitní ANC
- osmipásmový ekvalizér
- propojení s kompatibilními zařízeními Sonos
- vyměnitelná baterie a magnetické náušníky
- solidní výdrž a rychlé nabíjení
- do budoucna platforma Sonos 27
Zápory
- mírně vyšší hmotnost než u konkurence
- výrazné basy nemusejí vyhovovat každému
- konstrukci nelze úplně složit
- v jemnosti a dynamice zvuku zůstává prostor ke zlepšení
- horší oddělení hlasu od hluku při telefonování
- Headphone Linking zatím nefunguje
- bez odolnosti vůči vniknutí vody/prachu
A pokud se vám nechce utrácet jedenáct tisíc za model Ace Ultra, jeví se jako naprosto skvělá volba i základní verze Sonos Ace. Ta se v době psaní recenze prodávala za bezkonkurenčních 5 690 Kč (jde o Black Friday cenu, která by měla být platná během celého listopadu, případně do vyprodání zásob).
Atraktivní design a maximální komfort
Minimalisticky čistý vzhled Ace Ultra se mi líbí. Hladké mušle, kovová ramena a nenápadné detaily působí elegantně a zpracování odpovídá tomu, co od této cenové kategorie očekávám. Sonos se drží podobného návrhu jako u klasických Sonos Ace, jejichž recenzi si můžete přečíst zde. Nemám s tím problém, protože právě konstrukce patřila k jejím silnějším stránkám.
Při běžném nošení a několika delších letech po Evropě jsem ocenil především měkké náušníky s paměťovou pěnou Rebound a polstrovaný hlavový most. Přítlak mi vyhovoval a sluchátka zůstávala pohodlná i při delším poslechu. Potěšilo mě také, že se prostor kolem uší nezahříval tak rychle, aby mě to nutilo dělat přestávky. Je ale nutné počítat s tím, že stejně jako u jiných sluchátek této konstrukce, se vám v nich po několika hodinách začnou mírně potit uši.
Pohodlí přitom není výsledkem mimořádně nízké hmotnosti. Ta je přibližně 321 gramů – některé modely Sony a Bose jsou tedy o něco lehčí. Polstrování ale hmotnost dobře rozkládá a při používání jsem ji prakticky nevnímal. Větší výhradu mám ke skladnosti. Mušle lze otočit naplocho, celá sluchátka však nesložíte do menšího tvaru, jako to umí konkurence. A zejména při cestování bych kompaktnější konstrukci uvítal. Přece jen, při přenášení takto v batohu i s pouzdrem zabírají celkem dost místa.
Naopak velmi oceňuji možnost vyměnit náušníky i baterii. Náušníky drží magneticky a jejich výměna je maximálně snadná. U drahých sluchátek považuji za důležité, aby opotřebené polstrování nebo slábnoucí baterie nemusely nutně znamenat konec jinak funkčního zařízení, což Sonos splňuje na jedničku s hvězdičkou.
Právě náušníky patří k tomu nejpohodlnějšímu, co na Sonos Ace Ultra najdete. Pod jemnou koženkou mají paměťovou pěnu, která se přizpůsobí tvaru hlavy. Kolem uší jsou krásně měkké a ani při delším poslechu mě nijak netlačily. Na ostré hrany bych si ale při přenášení dal pozor. Sluchátka mi spadla asi ze třiceti centimetrů přímo na roh MacBooku Air a na potahu jednoho z náušníků mi po tom zůstala malá prasklinka. Naštěstí náušníky drží na magnetech, takže je stačí sejmout a nasadit nové. Originální náhradní pár pro Ace Ultra stojí 980 Kč, náhradní baterie vyjde na 630 Kč.
I když se jedná o sluchátka pro každodenní nošení, nejde produkt určený pro sportovce – chybí zde jakýkoliv stupeň krytí IP. Výrobce doporučuje používat sluchátka v suchu a odolnost vůči potu, stříkající vodě ani dešti negarantuje. Zkušenost z praxe je o něco příznivější, jelikož jemný déšť zvládla bez ztráty kytičky. Na pravidelné tréninky, při kterých se člověk pořádně zapotí, bych je přesto nevolil. A kdyby mě venku zastihl silnější déšť, raději bych je určitě schoval do pouzdra.
Fyzické ovládání je skvělé
Sonos zůstal u fyzických tlačítek a při používání jsem za to byl rád. Dedikovaným tlačítkem lze měnit hlasitost, pozastavovat přehrávání a přijímat/ukončovat hovory. Další tlačítko přepíná režimy potlačení hluku.
Za moc fajn a užitečnou novinku považuji osmipásmový ekvalizér v aplikaci. Ace Ultra mají na můj vkus poměrně výrazný zvukový charakter, takže podrobnější úprava dává smysl. Ve výbavě nechybí Bluetooth 6.0 ani multipoint pro připojení k více zařízením, takže můžete velice snadno přepínat třeba mezi iPhonem a MacBookem.
Zvuk má sílu, jemnost místy ustupuje
Zvuk Ace Ultra na mě působil plně a důrazně. Basy nicméně mají možná až moc výrazné zastoupení, což může někomu vadit. Naštěstí je tu ale již zmíněný ekvalizér, a to hned ve dvou variantách (základní a pokročilá). Přepracované 40mm měniče považuji za hlavní posun proti původním Ace, kterým mezi uživateli bývala vytýkána přílišná zdrženlivost. Na druhou stranu, že by byl rozdíl ve zvukovém projevu nějak výrazný, se napsat nedá a i koupě klasických sluchátek Sonos Ace stále dává smysl.
Právě množství basů ale bude při výběru důležité. Nejde o sluchátka, jejichž nízké frekvence zůstávají nenápadně v pozadí. Pokud hledáte hutnější podání, budou vám vyhovovat. Jestli dáváte přednost střídmosti a přesnosti, doporučil bych si je před koupí u některého z prodejců vyzkoušet a poslechnout. Basy jsou skutečně výrazné, místy až moc dunivé a dominantní. Proto bych jejich charakter nepovažoval za univerzální přednost.
Při poslechu mi vedle síly trochu chyběla větší jemnost a dynamická pestrost. Ace Ultra umějí zahrát mohutně, méně přesvědčivé jsou v drobných změnách intenzity a v přesném vykreslení nástupů tónů. V těchto disciplínách mají nepatrně navrch například modely Sennheiser HDB 630 nebo již zmíněné Sony WH-1000XM6. Celkově mě ale zvuk bavil. Zároveň bych ale neřekl, že samotným hudebním projevem Ace Ultra bez výhrad obhájí svou cenu. Jejich přitažlivost stojí i na dalších vlastnostech.
ANC funguje dobře, slib výrobce ale beru s rezervou
Ace Ultra používají deset mikrofonů místo původních osmi. Adaptivní potlačení hluku má průběžně reagovat na okolí i změny těsnění kolem uší, například při nošení brýlí. Sonos přitom slibuje až dvojnásobnou účinnost proti první generaci.
Takový údaj nicméně z vlastního testování nemohu potvrdit. Sluchátka samozřejmě dokážou vytvořit příjemný klid pro poslech, i když pronikavé zvuky nebo blízké hlasy většinou zůstanou slyšitelné. Velmi dobře samozřejmě fungují třeba při cestování ve vlaku nebo v letadle, kde jsem si kolikrát jen „pouštěl ticho“, ale ve srovnání s již zmíněnými Sony WH-1000XM6 jsou na tom ohledně potlačení hluku nepatrně hůře. Nejvíce mi srovnání kvality ANC sedí s AirPods Max 2 od Applu.
Dobře na mě působil také režim Aware pro propouštění okolních zvuků. Doplněný je funkcí Voice Boost, která zvýrazňuje hlasy a může pomoci například při poslechu hlášení v dopravě. U telefonování mám určité výhrady k oddělení hlasu od hlučného okolí. Srozumitelnost je dobrá, potlačení ruchů však nedosahuje úrovně, kterou bych od takto drahých sluchátek ideálně chtěl.
Ekosystém Sonos
Právě návaznost na další zařízení Sonos považuji za jednu z nejzajímavějších vlastností Ace Ultra. Prozatím nedostupná funkce Headphone Linking umožňuje přenést zvuk z kompatibilních reproduktorů a soundbarů do sluchátek pouhým podržením tlačítka Content Key. Stejným způsobem se lze vrátit k přehrávání zpět do místnosti. Při večerním sledování televize má taková funkce jasné využití. Nemusíte měnit obsah, který sledujete, pouze způsob poslechu. Pokud už vaše domácnost na nějakém Sonosu stojí, jde podle mě o podstatnější argument než další položka v seznamu podporovaných technologií.
Vylepšení TrueCinema pro změnu přizpůsobuje prostorové podání akustice místnosti a snaží se vytvořit dojem zvuku přicházejícího z okolí posluchače. Podporovaný je samozřejmě i Dolby Atmos se sledováním pohybů hlavy (to lze v mobilní aplikaci vypnout). U hudby se přínos prostorového zpracování liší podle nahrávky, takže bych ho nepovažoval za automatické vylepšení každé skladby. Pro běžný poslech jsou k dispozici kodeky SBC, AAC a aptX Lossless, případně kabelové připojení přes USB-C. U aptX Lossless je potřeba kompatibilní zdrojové zařízení. V balení najdete také kabely USB-C–USB-C a USB-C–3,5 mm, které jsou schované v praktickém magnetickém pouzdře.
Je také dobré vědět, že pokud doma nemáte žádný reproduktor od Sonosu a chcete Ace Ultra využívat jako Wi-Fi sluchátka pro lepší přenos zvuku, máte jednoduše smůlu, protože sluchátka bez dalšího systému Sonosu jednoduše tento přenos nedokážou nabídnout. Skrze Bluetooth je ale samozřejmě spárujete s libovolným zdrojem zvuku.
Co umí funkce Headphone Linking?
Sonos Headphone Linking (v češtině označovaná jako Propojování sluchátek) umožňuje přes domácí Wi-Fi předávat hudbu mezi sluchátky Sonos Ace Ultra a kompatibilními reproduktory či soundbary Sonos. Propojení stačí jednou nastavit v aplikaci. Když pak třeba v obýváku posloucháte playlist spuštěný z aplikace Sonos, nasadíte si sluchátka a podržíte tlačítko Content Key na pravé mušli. Reproduktor ztichne a skladba během pár sekund pokračuje ve sluchátkách. Hudbu můžete stejným způsobem předat i jinému reproduktoru. Stačí k němu přijít, znovu podržet tlačítko a telefon může zůstat v kapse. Pro přenos televizního zvuku z kompatibilního soundbaru do sluchátek slouží samostatná funkce TV Audio Swap.
Během testování jsem bohužel ještě neměl možnost Headphone Linking vyzkoušet. Sonos funkci aktuálně nabízí jen v režimu předběžného přístupu (Early Access), do kterého se zájemci mohou dobrovolně zapojit, nicméně do publikace recenze mi přístup nebyl schválen. Líbí se mi hlavně možnost přejít od reproduktoru ke sluchátkům uprostřed skladby, aniž bych musel sáhnout po telefonu. Jak spolehlivě přepínání funguje při každodenním poslechu, zatím z vlastní zkušenosti posoudit nedokážu. Jakmile bude ale funkce dostupná, recenzi aktualizuji.
Sonos produkty kompatibilní s Headphone Linking: Amp, Arc, Arc SL, Arc Ultra, Beam (Gen 1), Beam (Gen 2), Beam Ultra, Era 100, Era 100 SL, Era 100 Pro, Era 300, Five, Play, Ray, Roam, Roam SL, Roam 2, Move, Move 2
Výdrž mě neomezovala, potěší vyměnitelná baterie
Sonos uvádí až 35 hodin přehrávání se zapnutým ANC, tedy zhruba o pět hodin více než u původních Ace. A s vypnutým ANC se dostanete až na 50 hodin. To jsou skvělé hodnoty, i když stále ne rekordní. Některé srovnávané modely Sennheiser dosahují 57 až 60 hodin, takže čistě podle výdrže lze najít silnější soupeře. Pro mě ale Ace Ultra nabízejí rozumný kompromis.
Rychlé nabíjení navíc slibuje až tři hodiny poslechu po třech minutách připojení k nabíječce. Z dlouhodobého hlediska oceňuji také vyměnitelnou baterii. Je to praktická vlastnost, jejíž význam bude dávat smysl s postupným stárnutím sluchátek.
Za pozornost stojí i základní Sonos Ace
Oficiální česká cena činí 12 690 Kč, běžně se však Ace Ultra u českých prodejců prodávají za zajímavějších 10 990 Kč ve dvou barevných variantách (černá a mnou testovaná bílá). Za nižší částku na mě nabídka působí příznivěji, pořád ale nejde o nákup bez rozmýšlení. Pokud využijete propojení se Sonosem, dostáváte vedle pohodlných sluchátek i praktické rozšíření domácího poslechu. Bez něj musí cenu obhájit hlavně zvuk, ANC a konstrukce — a v těchto oblastech už mají Ace Ultra silnou konkurenci.
Ani klasická verze sluchátek Sonos Ace, kterou si můžete prohlédnout na fotografiích výše, a která by měla být v prodeji do jara 2027, není nijak špatnou koupí. Naopak, aktuálně mi dává ještě větší smysl – pokud chcete ušetřit, můžete je nyní pořídit za bezkonkurenčních 5 690 Kč (jde o Black Friday akci). A jak jsem psal výše, rozdíl v kvalitě reprodukce zvuku je skutečně minimální. Za model Ultra se vyplatí připlatit především v případě, že chcete výraznější basy, o něco lepší výdrž, nepatrně lepší ANC a transparentní režim, či pokročilé možnosti ekvalizéru.
Důvody, proč si Sonos Ace Ultra koupit
- Používáte kompatibilní reproduktory nebo soundbar Sonos a využijete funkce předávání zvuku (Headphone Linking) do sluchátek
- Hledáte pohodlný model pro dlouhý poslech a větší rozměry při přepravě vám nevadí
- Vyhovují vám fyzická tlačítka a chcete si zvuk upravit podrobnějším ekvalizérem
- Záleží vám na možnosti časem vyměnit baterii i opotřebené náušníky
Důvody, proč sluchátka nekupovat
- Na cestách potřebujete co nejlehčí a nejskladnější konstrukci
- Často telefonujete v hlučném prostředí a potlačení okolních ruchů je pro vás prioritou
- Při poslechu hledáte především jemnost, rytmickou přesnost a výraznou dynamiku
- Funkce Sonosu nevyužijete a rozhodujete se hlavně podle zvuku za danou cenu
Verdikt: povedená sluchátka, která nejlépe zapadnou k dalšímu Sonosu
Sonos Ace Ultra mě přesvědčila především extrémním pohodlím při nošení, příkladným zpracováním a promyšleným ovládáním. Ocenil jsem také plnější zvuk a velmi účinné ANC. Vyměnitelnou baterii a náušníky pak považuji za důležité přednosti pro někoho, kdo nechce drahá sluchátka po pár letech automaticky nahrazovat. Výhrady mám snad jen ke skladnosti a k tomu, že zvuk v jemnějších detailech a dynamice nedosahuje na nejschopnější konkurenty, nicméně i tak hrají velmi slušně.
Za cenu 10 990 Kč bych Ace Ultra doporučil především zájemcům, kteří už používají zařízení Sonos a ocení jejich propojení. Tam se pohodlí, ovládání a funkce dobře doplňují. Pro ostatní jsou zajímavou možností, ale před nákupem bych nevynechal přímé porovnání s konkurencí.
Pokud už doma máte reproduktory Sonos, do budoucna mi pořízení Ace Ultra dává ještě větší smysl díky systému Sonos 27. Tak výrobce pojmenoval svůj operační systém, který mimo jiné umožňuje reproduktorům hrát společně v několika místnostech. Sluchátka do téhle sestavy zapadnou docela přirozeně. Když vám třeba v obýváku hraje hudba a chcete ji doposlouchat sami, stačí na pravé mušli podržet tlačítko a přehrávání se přes domácí Wi-Fi přesune do sluchátek. Stejným způsobem ho můžete předat zase jinému kompatibilnímu reproduktoru. Právě o systému Sonos 27 na SMARTmanii chystáme samostatný článek.