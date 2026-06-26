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Šok pro všechny hráče: Xbox brutálně zdražuje a oblíbená verze nadobro končí

Jakub Karásek
Jakub Karásek 26. 6. 19:00
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Ovladač ke konzoli Xbox Series S

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  • Microsoft potřetí za rok a půl zdražuje konzole Xbox
  • Xbox Series S bude nově stát 499 dolarů
  • Tolik přitom při uvedení stál vrcholný model Series X

Zdražování hardwaru nebere konce. Včera jsme psali o zvýšení cen zařízení od Applu a o ořezávání konfigurací počítačů Microsoft Surface, nyní redmondští přichází s další nepříjemnou zprávou – již brzy zdraží herní konzole Xbox, a to na celém světě.

Cena Xboxu Series X přesáhne 20 tisíc korun

Konzole Xbox v loňském roce zdražily hned dvakrát – nejprve v květnu, poté v říjnu. Současná paměťová krize bohužel přinutila Microsoft opět navýšit ceny, tentokráte poměrně razantně. Varianty s 512GB úložištěm zdraží k 1. srpnu letošního roku o 100 dolarů (asi o 2 600 korun s DPH), modely s 1TB úložištěm podraží o 150 dolarů (asi 3 900 korun s DPH). Ve výsledku tak bude Xbox Series S stát tolik, kolik při uvedení stála vrcholná varianta Xbox Series X. Microsoft zároveň oznámil, že zcela ukončuje prodej Xboxu Series X s 2TB úložištěm.

Model Původní cena Květen 2025 Říjen 2025 Srpen 2026
Xbox Series S (512 GB) 299 USD 379 USD 399 USD 499 USD
Xbox Series S (1 TB) 349 USD 429 USD 449 USD 599 USD
Xbox Series X Digital (1 TB) 449 USD 549 USD 599 USD 749 USD
Xbox Series X (1 TB) 499 USD 599 USD 649 USD 799 USD
Xbox Series X (2 TB) 649 USD 649 USD

Zdražení konzolí Xbox je poměrně citlivou záležitostí – Microsoft v posledních měsících bojuje s odlivem hráčů, který způsobilo jednak razantní zdražení předplatných Xbox Game Pass, a také čím dál menší objem exkluzivních titulů. Herní divize Microsoftu pod vedením nové šéfky Ashy Sharmy se snaží nastolit novou strategii, která má přivést hráče zpátky na platformu Xbox, avšak současná paměťová krize nehraje redmondským do karet.

Xbox

Podle Microsoftu se ceny pamětí za poslední rok zvýšily 2,5× a jenom do letošního podzimu by se měly ještě zdvojnásobit. U konzolí jejich zdražování bolí o to více, že na rozdíl od ostatní elektroniky je výrobci mnohdy prodávají se ztrátou, kterou pak dohánějí prodejem obsahu. S touto praxí se neztotožnila společnost Valve, která v tomto týdnu spustila předobjednávky konzole Steam Machine a nasadila u ní velmi ambiciózní ceny startující přibližně na 25 tisících korunách.

Oficiální české ceny konzolí Xbox po zdražení zatím neznáme, počítáme však, že konzole Xbox Series S by mohla stát okolo 13 tisíc korun, zatímco Xbox Series X zhruba 20 tisíc korun. Tak trochu se děsíme, kolik by nakonec mohla stát chystaná nová generace konzolí vyvíjená pod kódovým označením Helix.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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