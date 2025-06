Smutný dopad války: na Ukrajině si ptáci staví hnízda z optických kabelů

Ve válkou zpustošené Ukrajině se objevil nový, nečekaný stavební materiál. Nejedná se však o žádnou vojenskou inovaci, ale o prostou adaptaci přírody aktuálním podmínkám. Místní ptáci totiž překvapivě našli zalíbení v optických kabelech, ze kterých si začali stavět hnízda. Stovky kilometrů tenkých optických vláken po sobě zanechávají v krajině velmi účinné útočné FPV drony.

Proč je ukrajinská krajina najednou pokryta kilometry sklolaminátu? Pro odpověď na tuto otázku se musíme podívat na samotnou technologii válečných dronů. Na rozdíl od komerčních dronů, které jsou kompletně bezdrátové, jsou útočné drony velmi často naváděny pomocí ultratenkého optického kabelu. Ten se za letu odvíjí z cívky a může být dlouhý neuvěřitelných 5 až 20 kilometrů.

Ačkoliv to na první pohled nemusí být patrné, přináší toto řešení zásadní taktickou výhodu. Dron je díky fyzickému spojení a absenci jakéhokoliv rádiového vysílání zcela imunní vůči elektronickému rušení a je rovněž velmi obtížné jej detekovat. Jde o smrtící a efektivní zbraň, která dokáže vletět až do bunkrů či pod vozidla.

Zanechání dlouhých a v přírodě nerozložitelných vláken sklolaminátu v krajině je bohužel nezamýšleným důsledkem využití této technologie. Příroda si nicméně se vzniklým problémem poměrně rychle a kreativně poradila po svém.

Drones that communicate with their operator via a fiber optic cable have the huge advantage of immunity to EW jamming.

David lays out the advantages and challenges. https://t.co/BG9NSIqB3L pic.twitter.com/pxUkf10aTn

— Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) August 4, 2024